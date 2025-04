Pamela Franco fue invitada al programa de la Chola Chabuca, donde habló sobre las recientes declaraciones de la exbailarina de su agrupación, Sofía Ñauri. En una transmisión en vivo, Ñauri aseguró que el verdadero motivo detrás de su despido, que ocurrió en 2024, fue que había recibido insinuaciones por parte de Christian Cueva.

Al ser consultada sobre estas acusaciones, Pamela Franco aclaró que la situación era diferente a lo que la bailarina había señalado. Según la cantante, el motivo de la salida fue otro, y destacó que la bailarina había recibido una segunda oportunidad, ya que anteriormente también había dejado su grupo.

Pamela Franco aclara las acusaciones sobre la salida de Sofía Ñauri

En una entrevista emitida el sábado 26 de abril en el programa de la Chola Chabuca, Pamela Franco abordó las recientes acusaciones de Sofía Ñauri, exbailarina de su agrupación, quien había señalado que su salida en 2024 se debió a unos supuestos coqueteos de Christian Cueva. Pamela aclaró que la información que circula sobre este tema es incorrecta. “Hay una información que se está dando que es muy equivocada, yo soy la dueña de la agrupación; pero yo no veo el personal”, explicó Franco.

La cantante continuó, asegurando que la bailarina no se fue debido a los rumores del coqueteo, sino que había regresado previamente tras recibir una segunda oportunidad. “Ella no se fue por eso. Ella ya había regresado porque le di una nueva oportunidad, pero ella ya sabe por qué (se fue)”, agregó Franco, dejando claro que los motivos de la salida fueron otros y no relacionados a supuestos coqueteos de su pareja, Christian Cueva.

Franco también reveló que, aunque no suele tener una relación cercana con todos los miembros de su grupo, con Sofía Ñauri hizo una excepción. “Ella fue una bailarina que llegó a mi casa, la hice sentar en mi mesa. Muchos consejos ella sabe”, expresó, dejando entrever que hubo un vínculo de confianza.

Finalmente, cuando la Chola Chabuca le preguntó qué cualidades buscaría en una nueva bailarina, Pamela respondió de manera contundente: “Que sepa bailar, que sea carismática. Que no le guste la cámara para estar ahí en chisme”.

Sofía Ñauri se pronuncia sobre su salida de orquesta de Pamela Franco

En una transmisión a través de Kick, Sofía Ñauri volvió a hablar sobre su polémica salida de la orquesta liderada por Pamela Franco, ocurrida en 2024. Aunque en su momento señaló que fue apartada sin justificación, ahora aseguró que el verdadero motivo de su despido fue un incidente ocurrido durante el cumpleaños de la cantante. “Pamela siempre ha tenido una relación cercana con las bailarinas y nos invitó a su cumpleaños, y en su cumpleaños pasó una vaina en la que yo absolutamente no tenía nada que ver, y supuestamente fue porque Cueva me coqueteó”, afirmó.

El retiro de Ñauri ocurrió justo antes de una gira internacional, lo que generó especulaciones sobre un posible conflicto interno en el grupo. Sin embargo, Pamela Franco aseguró que la decisión fue “nada personal”. Además, durante el stream, la bailarina dejó claro que no habría respondido a un supuesto coqueteo de Christian Cueva: “Jamás, ni teniendo toda la plata”.