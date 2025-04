Pamela Franco se encuentra en medio de la controversia por las denuncias de bullying y discriminación de sus excompañeras en Alma Bella. Las acusaciones han puesto a la cantante en el centro de la polémica, generando una ola de comentarios en las redes sociales. En medio de esta situación, su pareja, el futbolista Christian Cueva, decidió dedicarle un romántico mensaje a través de sus plataformas, buscando brindarle apoyo.

Lo que parecía ser un gesto cariñoso por parte de Cueva, pronto fue expuesto como algo distinto. Se descubrió que las palabras que él le había dedicado a Pamela Franco no eran originales, sino que habían sido copiadas de una frase popular en Google. Este detalle ha generado aún más comentarios en redes, sumando una nueva capa a la ya polémica situación que enfrenta la pareja.

Christian Cueva habría copiado mensaje romántico para Pamela Franco

A primera hora del viernes 25 de abril, Christian Cueva sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un emotivo mensaje de amor dedicado a Pamela Franco. En su publicación en Instagram, el futbolista acompañó sus palabras con un video en el que ambos se mostraban afectuosos, besándose y compartiendo un momento íntimo.

“Espero que sepas que no solo estoy para besos y risas. Estoy y estaré en tus guerras, en tus lágrimas y naufragando en cada una de tus tormentas. Y entonces me sentirás a tu lado, justo en esos momentos en los que te sientas desfallecer, y me quedaré a luchar por ti con menos orgullo y más amor, porque no estoy aquí para un rato, estoy aquí para toda la vida. Te amo”, escribió Cueva, acompañando el mensaje con emojis que los representaban, como notas musicales y una pelota de fútbol.

Sin embargo, lo que parecía ser una declaración romántica de Cueva pronto se vio empañado por una revelación del programa 'Un día en el Mall', que demostró que las palabras no eran originales del futbolista, sino que las había tomado de una frase popular en Google. Según el programa, el mensaje había sido publicado anteriormente por otros usuarios en otras redes sociales, lo que generó una nueva controversia sobre la autenticidad del gesto de Cueva.

A pesar de las acusaciones de falta de originalidad, Pamela Franco respondió a la publicación de su pareja, compartiendo el mensaje en su propio perfil de Instagram. “Te amo mucho, juntos es menos pesado todo. Me hace bien saber que estás ahí. Hasta el fin del mundo, mi amor”, escribió la cantante, dejando entrever su emoción por las palabras de Cueva, aunque no está claro si ella sabía que se trataba de una cita sacada de Google.