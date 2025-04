El pasado martes 22 de abril, Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores —quien fue asesinado por extorsionadores mientras se trasladaba en el bus de Armonía 10— anunció que iniciará acciones legales contra la agrupación. Según se explicó en un comunicado, el reclamo se debe al presunto incumplimiento en el pago de beneficios laborales y al uso del nombre e imagen del fallecido cantante, conocido como ‘El Ruso’.

Frente a esta situación, el abogado de Armonía 10 brindó declaraciones públicas para aclarar algunos puntos del conflicto legal con la familia del exvocalista. El representante legal reveló que Jaramillo habría solicitado una alta suma de dinero por el uso de la imagen de Paul Flores en un próximo concierto que Armonía 10 tiene programado para julio en el estadio San Marcos.

Abogado de Armonía 10 explica pedido de familia de Paul Flores

Recientemente, Hugo Laurente, abogado de Armonía 10, declaró que el grupo musical se encuentra a la espera de la documentación que acredite legalmente al hijo de Paul Flores como heredero, condición necesaria para proceder con el pago de una indemnización. Además, reveló que Carolina Jaramillo, viuda del fallecido cantante, estaría solicitando S/280.000 por el uso de su imagen en el concierto por el 53 aniversario de la agrupación, programado para el próximo 5 de julio en el Estadio San Marcos.

Laurente explicó que la cifra solicitada no se ajusta a los ingresos proyectados del evento. En conversación posterior con Perú21, sostuvo: "Presentar esa noche tres orquestas que significan la presencia en el escenario de más de 50 músicos, no va (a dar) más allá de 150 mil soles por 3 o 4 horas de fiesta. Esa cifra versus 280 mil soles que tenemos que pagar solo por usar la imagen de Paul. No resulta proporcional lo que pretenden cobrarnos".

Ante esta situación, el abogado confirmó que han decidido no utilizar la imagen del exvocalista durante el evento, como medida para evitar conflictos legales. "Le hemos hecho saber que no vamos a usar la imagen de Paul Flores y por tanto no vamos a dar ese monto porque está fuera de nuestro alcance y no es lo razonable tampoco. Pienso que por ahí es que ha venido el descontento y la discrepancia", señaló Laurente, dejando en claro la postura de la agrupación frente al pedido de la familia del artista.

Esposa de 'El Ruso' anunció medidas legales contra Armonía 10

Julia Carolina Jaramillo y su hijo Valentino, herederos legales de Paul Flores, anunciaron el inicio de acciones legales contra Armonía 10. Según el comunicado publicado en redes sociales, la familia ha contratado un estudio jurídico para hacer valer sus derechos, luego de no llegar a un acuerdo con la agrupación sobre los derechos laborales pendientes y el uso del nombre e imagen del cantante. "Pese a nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y respetuoso con los representantes de Armonía 10 sobre los derechos laborales pendientes y el uso de su nombre e imagen, lamentablemente no ha sido posible lograr un entendimiento", se puede leer en el comunicado publicado en redes.

La defensa legal también señaló que el uso no autorizado de la imagen del artista estaría afectando emocional y económicamente a su esposa y a su hijo menor, quien depende completamente de ella. Ante esta situación, la familia exigió respeto por la memoria de Paul Flores y una compensación justa. “Debe primar el respeto y la justicia”, expresaron, reafirmando su postura firme frente a lo que consideran una vulneración de sus derechos.