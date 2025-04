Tras la muerte del exvocalista Paul ‘El Ruso’ Flores en marzo de 2025, su familia ha decidido tomar medidas legales contra la agrupación Armonía 10. Carolina Jaramillo, viuda del cantante, sostiene que no lograron llegar a un acuerdo sobre derechos laborales pendientes ni sobre el uso del nombre e imagen del artista, lo que ha generado una creciente tensión entre ambas partes.

En ese contexto, el abogado de Armonía 10, Hugo Laurente, ofreció declaraciones exclusivas al programa 'América hoy' este jueves 24 de abril. En respuesta a las declaraciones de Jaramillo, el representante legal del grupo indicó que debería tener la documentación en regla para poder continuar con cualquier reclamo legal.

Abogado de Armonía 10 expone falta de documentación de la esposa de 'El Ruso'

El abogado de Armonía 10, Hugo Laurente, se pronunció públicamente sobre el conflicto legal con Carolina Jaramillo, viuda de Paul ‘El Ruso’ Flores, quien ha iniciado acciones legales contra la agrupación tras no llegar a un acuerdo por los derechos laborales pendientes del fallecido cantante. Laurente explicó que, antes de exigir el pago de cualquier beneficio, la familia del artista debe contar con la documentación legal correspondiente que los acredite como herederos legítimos.

“Cuando una persona fallece, quienes heredan tienen que tener un documento, no basta que digan ‘soy el esposo, el conviviente, el hijo’. Ese documento se llama sucesión. Puede haber testamento, cuando no hay testamento, es sucesión intestada, ellos están en ese trámite”, detalló el abogado durante su participación en 'América hoy'. Además, reveló que han tenido reuniones con la familia de Paul Flores, pero que estas gestiones están en pausa hasta que se formalicen los documentos necesarios.

En ese sentido, Laurente señaló que Carolina Jaramillo no cuenta aún con ninguna constancia legal que certifique su vínculo con el cantante. “Nosotros hemos tenido ya varias reuniones en la que justamente estamos negociando el pago de sus beneficios, pero ellos tienen que cumplir también con la parte documentaria y eso recién lo están ordenando”, afirmó el representante legal, dejando en claro que la orquesta no se niega a cumplir, pero que se debe seguir el procedimiento legal adecuado.

Viuda de 'El Ruso' anunció acciones legales contra Armonía 10

Tras el asesinato de Paul Flores, conocido como ‘El Ruso’, a manos de extorsionadores, su familia ha decidido tomar acciones en el ámbito civil y laboral. A través de un comunicado publicado el martes 22 de abril, su esposa, Carolina Jaramillo informó que ha contratado un estudio jurídico para reclamar derechos laborales pendientes y el uso no autorizado del nombre e imagen del exvocalista. “Pese a nuestros esfuerzos por alcanzar un acuerdo justo y respetuoso con los representantes de Armonía 10 sobre los derechos laborales pendientes y el uso de su nombre e imagen, lamentablemente no ha sido posible lograr un entendimiento”, expresa el documento.

La familia denuncia que el uso no consensuado de la imagen de Paul Flores estaría afectando tanto emocional como económicamente a su esposa e hijo. “Debe primar el respeto y la justicia”, subrayan en el comunicado. Aunque ya iniciaron acciones judiciales, el equipo legal no descarta una salida por la vía del diálogo. “Consideramos que aún existe la posibilidad de diálogo y conciliación con Armonía 10, pero el tiempo apremia, y no podemos permitir que el olvido o la indiferencia se impongan”, señalan, dejando abierta la posibilidad de un acuerdo antes de llegar a juicio.