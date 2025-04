En el último episodio del podcast ‘Puro floro’, los conductores John Tirado y Gianfranco Pérez se pronunciaron sobre la reunión de conciliación que mantuvieron, junto a su compañero Otto Díaz, con el abogado Elio Riera y Boris Serpa, padre de Gabriela Serpa. En el material difundido por 'Magaly Tv, la firme' se escucha a Boris solicitar S/100.000 como condición para que su hija de retirar la denuncia en curso por comentarios ofensivos que recibió la modelo durante una emisión del programa.

La controversia se remonta a diciembre de 2024, cuando los 'urracos' de Magaly Medina realizaron afirmaciones consideradas denigrantes hacia Gabriela Serpa, incluso insinuando la existencia de imágenes íntimas suyas. El incidente provocó una fuerte reacción del público, la intervención del Ministerio de la Mujer y una orden judicial que dictó medidas de protección y terapias psicológicas obligatorias para los implicados.

'Urracos' de Magaly expresan su sentir tras reunión con abogado y familia de Gabriela Serpa

Durante la más reciente emisión del podcast ‘Puro Floro’, John Tirado relató cómo él mismo solicitó una reunión con el abogado Elio Riera y el padre de Gabriela Serpa, Boris Serpa, con el objetivo de encontrar una salida al conflicto legal que enfrentan tras las declaraciones emitidas contra la modelo. Tirado explicó que la situación también les ha afectado personalmente y que su intención era dialogar para evitar mayores consecuencias.

En el encuentro, que fue grabado en audio, Boris Serpa propuso una solución económica de S/100.000 a cambio de detener el proceso judicial iniciado por su hija. Ante esta solicitud, el 'urraco' de Magaly Medina rechazó la posibilidad, argumentando que su sueldo como reportero no le permite cubrir una suma tan elevada, y que sus compañeros también enfrentan responsabilidades familiares. “Nosotros no tenemos la economía. No somos futbolistas (...), los sueldos de la televisión son muy bajos hoy en día y nosotros no tenemos la economía para solventarnos (...) Era un monto irreal llegar a una solución con esa cantidad de dinero”, declaró el periodista.

Por su parte, Gianfranco Pérez expresó su incomodidad por el trato recibido durante la reunión, señalando que el abogado de Serpa lo habría juzgado y atacado verbalmente. “Lo que me preocupa es que Elio (Riera) tenía la seguridad de decirme que tú tienes esto, como si fuera un psicólogo y como si fuera juez (...) ‘Tú vas a ir o quisiera que tú vayas al pabellón de violadores’ (...) Tratarnos como delincuentes a dos personas que es la primera vez que estamos pasando por esto”, lamentó el conductor.

Padre de Gabriela Serpa pidió S/100.000 para detener denuncia

Durante la reunión de conciliación grabada en audio, Boris Serpa, padre de Gabriela Serpa, planteó una compensación económica como vía para poner fin al proceso legal iniciado por su hija. “Bueno, vamos a arreglar la situación, voy a conversar con Gaby y todo, pero yo, particularmente, menos de cien mil no”, expresó. Esta solicitud sorprendió a los 'urracos' presentes, especialmente a Otto Díaz, quien respondió: “Es un monto irreal para nosotros, de verdad, es una cantidad de dinero que nunca hemos tenido”. Sin embargo, Boris insistió: “Ya ustedes vean cómo lo buscan, porque también me va a costar mi abogado”.

En la conversación también intervino el abogado Elio Riera, quien acompañaba al padre de Gabriela Serpa. Dirigiéndose a los conductores del podcast, dijo: “Yo ya te lancé todas mis cartas, te dije, esto es lo que tengo, ¿qué es lo que pueden hacer?”. Más adelante, apuntó directamente a Gianfranco Pérez, quien habría insinuado la existencia de fotos íntimas de la modelo de 'JB en ATV'. “Me parece que una persona que hace eso debería estar en la cárcel por unos siete días”, afirmó el letrado.