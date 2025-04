En medio de una creciente polémica, Curwen decidió romper su silencio para responder a los comentarios que hizo Gabriela Serpa, quien insinuó haber sido utilizada sentimentalmente por el conductor del pódcast 'Habla Good'. La controversia surgió luego de que se viralizara un clip en el que Serpa, junto a Carlos Vílchez, daba a entender que el vínculo que mantenía con Curwen en su programa no era tan inocente como parecía.

Gabriela Serpa había participado en dos ediciones del pódcast, donde protagonizó divertidos coqueteos con el conductor. Sin embargo, recientemente afirmó que “todo fue show” y dio a entender que, poco después de esos episodios, Curwen ya estaba en otra relación. Esto generó una ola de críticas hacia el creador de contenido, por lo que decidió pronunciarse en la edición del 14 de abril de 'Habla Good'.

¿Qué dijo Curwen sobre las declaraciones de Gabriela Serpa?

Durante el programa, Curwen negó rotundamente haber actuado con doble intención y aseguró que, en el período en el que tuvo mayor interacción con Gabriela Serpa, estaba soltero. "La gente arma su cronología y su línea del tiempo. Yo ya conté todo, pero quiero aclararlo: lo que están dando a entender es que hubo un 'juego a doble cachete', lo cual no es verdad. Es muy sencillo lo que pasó. En esa época yo estaba soltero y aquí estuvimos jugando mucho con este 'lore', que fue divertido. Yo nunca voy a hablar mal de Gabriela, pero creo que hay una equivocación", expresó.

Asimismo, explicó que durante cuatro meses estuvo separado de su actual pareja, Carla Campos-Salazar, y que fue recién el 10 de diciembre de 2024 cuando se reencontraron. “Desde entonces el 'lore' cambia”, dijo, refiriéndose al juego romántico que desarrollaron públicamente con Serpa. Confirmó que su relación formal con Carla inició el 14 de febrero de 2025. “Estoy muy tranquilo, pero quería decir que conmigo pueden hacer lo que quieran, pero con Carlita no, a ella no me la tocan”, afirmó en vivo.

¿Qué dijo Gabriela Serpa sobre sus coqueteos con Curwen?

En su participación en el programa '¿Ahora qué?', conducido por Carlos Vílchez, Gabriela Serpa dejó entrever que el interés mostrado por Curwen habría sido parte de un juego con segundas intenciones. "Lo que pasa es que me invitaron a su pódcast porque él dijo que yo era su ‘crush’, entonces nada, yo fui de invitada, estuvimos ahí conversando, pero no pasó nada, no fluyó”. Luego añadió: “Para mí ha sido show, porque a los días ya estaba con otra chica, yo creo que fue show.", comentó.

Ante estas palabras, Carlos Vílchez se mostró indignado: “¿Despreciar a Gabriela Serpa? O sea, ¿utilizó a Gabriela Serpa?”, a lo que ella respondió: “¿Suena así, no? Como que utilizara, todos son iguales”.