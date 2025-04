Durante una reciente transmisión del programa digital '¿Ahora qué?', conducido por Carlos Vílchez, la modelo y actriz cómica Gabriela Serpa respondió con firmeza a una pregunta que revivió su vínculo con el creador de contenido Curwen. Todo surgió cuando Vílchez mencionó al conductor del pódcast 'Habla Good', recordando los coqueteos públicos entre ambos meses atrás. En ese momento, la reacción de Serpa fue inmediata: seria y sin rodeos, descartó cualquier posibilidad de romance.

La historia entre Gabriela Serpa y Curwen, cuyo nombre real es Víctor Caballero, fue muy comentada en redes sociales, especialmente tras la declaración en vivo del conductor: “Dejaría todo por Gabriela Serpa”. A raíz de ello, ella fue invitada en dos ocasiones al podcast, donde compartieron momentos que el público interpretó como un inicio sentimental. Sin embargo, recientemente Curwen oficializó su relación con la influencer Carla Campos-Salazar a través de un video publicado en TikTok, dejando a Serpa en una posición incómoda.

¿Qué dijo Gabriela Serpa sobre Curwen?

Durante el en vivo, Carlos Vílchez, entre risas y sorpresa, soltó: “¿Qué es eso? ¿Y Curwen?”, lo que provocó la reacción inmediata de Gabriela Serpa: “Lo que pasa es que me invitaron a su pódcast porque él dijo que yo era su ‘crush’, entonces nada, yo fui de invitada, estuvimos ahí conversando, pero no pasó nada, no fluyó”. Luego añadió: “Para mí ha sido show, porque a los días ya estaba con otra chica, yo creo que fue show”.

Ante estas palabras, Carlos Vílchez se mostró indignado: “¿Despreciar a Gabriela Serpa? O sea, ¿utilizó a Gabriela Serpa?”, a lo que ella respondió: “¿Suena así, no? Como que utilizara, todos son iguales”. El conductor, molesto por lo ocurrido, advirtió en tono irónico: “La gente que se porta mal con mi Gabrielita Serpa en una le meto su macheteada, pero Curwen igual te voy diciendo desde ahorita, ten mucho cuidado, entre tú y yo puede haber una ‘mecha’”.

¿Quién es Carla Campos-Salazar, la novia de Curwen?

Carla Campos-Salazar es una diseñadora gráfica e ilustradora peruana de 23 años que reside en Lima. Se formó en el Instituto Peruano de Publicidad (IPP), donde adquirió conocimientos especializados en diseño de marca, diseño web y diseño para impresión. Actualmente, trabaja como freelancer, enfocándose en la creación de soluciones visuales innovadoras que combinan creatividad y funcionalidad.

Campos se describe a sí misma como una profesional apasionada por transformar ideas en diseños atractivos y efectivos, según se puede leer en su portafolio. Su carrera ha estado marcada por una destacada presencia en redes sociales, especialmente en TikTok, en el que ha conseguido una base de seguidores considerable.