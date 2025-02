Durante una reciente transmisión en vivo en TikTok, Gabriela Serpa y Alfredo Benavides protagonizaron un momento tenso cuando los seguidores comenzaron a preguntar si eran pareja o si existía algún tipo de interés sentimental entre ellos. La interacción, que también contó con la participación de la bailarina Cinthya Guerrero, generó revuelo en redes sociales debido a la actitud desafiante de Serpa y la evasiva respuesta de Benavides.

Los comentarios de los usuarios no tardaron en aparecer, muchos de ellos señalando que Alfredo debía definir su situación con Gabriela. Mientras leía las preguntas en voz alta, la modelo decidió encarar al humorista, pidiéndole que respondiera ante la insistencia del público. La reacción de Benavides no pasó desapercibida, ya que, lejos de aclarar el tema, optó por lanzar otra pregunta, lo que solo aumentó la tensión del momento.

Gabriela Serpa le pide a Alfredo Benavides que aclare su vínculo

En medio de la conversación, Gabriela Serpa decidió presionar a Alfredo Benavides para que diera una respuesta clara. Mientras los seguidores preguntaban repetidamente sobre la posible relación, la actriz lo desafió en vivo diciendo: "Habla, pues, no te quedes callado, te están preguntando si somos pareja".

Lejos de dar una afirmación o negación concreta, Benavides respondió con otra pregunta: "¿Somos pareja?", lo que provocó que Gabriela le contestara de inmediato: "No, porque no me has dicho nada". Su comentario generó diversas reacciones entre los espectadores, quienes no tardaron en especular sobre la posible relación entre ambos.

Pero la situación no terminó ahí. Minutos después, otro usuario del live le pidió a Alfredo Benavides que se decidiera de una vez. Fue entonces cuando Gabriela, visiblemente molesta, lanzó una frase aún más fuerte que terminó por incomodar al humorista: "Le faltan agallas y hue... para hacerlo".

La transmisión en vivo rápidamente se viralizó en redes sociales, generando debate entre los seguidores del programa 'JB en ATV'. Mientras algunos aplaudieron la actitud frontal de Serpa, otros criticaron a Benavides por su falta de respuesta y la manera en que evitó confirmar o negar cualquier tipo de vínculo sentimental con la actriz cómica.