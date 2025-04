Este viernes 11 de abril se vivió un momento tenso en el programa 'América hoy', luego de que Marco 'Chemo' Ruiz se negara a ingresar al set por Luigui Carbajal, quien también estaba como invitado. La actitud del exfutbolista sorprendió a la producción, ya que evitó reencontrarse con el cantante, con quien compartió un pasado mediático relacionado a Dorita Orbegoso.

Frente a este desplante, Luigui Carbajal decidió pronunciarse y, en diálogo con Trome, cuestionó la actitud de 'Chemo', sugiriendo que ya es momento de dejar los conflictos atrás. El artista remarcó que no guarda rencores y pidió mayor madurez, considerando que ambos están en una etapa diferente de sus vidas.

Luigui Carbajal critica actitud de 'Chemo' Ruiz

Tras la inesperada reacción de Marco ‘Chemo’ Ruiz al negarse a ingresar al set de 'América hoy' para evitar coincidir con Luigui Carbajal, el cantante decidió pronunciarse. En una entrevista con Trome, Carbajal aseguró no tener ningún problema con el exfutbolista y consideró “rara” su actitud.

“No tengo roches con él, me parece rara su actitud de no aparecer en pantallas cuando yo estaba en el set. Las cosas se superan, es otra época, uno tiene que madurar, ya vamos a tener 50 años”, expresó Luigui, sorprendido por la decisión de Ruiz.

Además, recordó que ambos ya se habían cruzado anteriormente en un campeonato de fútbol y que, en ese momento, no hubo mayores inconvenientes. “Sí, eso fue hace años y yo normal, la pelota no se mancha, ja, ja”, comentó entre risas, dejando en claro que no tiene resentimientos. Finalmente, el cantante aclaró que ambos deberían haber pasado la página, pues ninguno de los dos mantiene relación con Dorita Orbegoso: “Hoy ninguno sigue con la implicada”, agregó el excantante de Skándalo.

'Chemo' Ruiz evita reencontrarse con Luigui Carbajal en set

Este viernes, durante la emisión de 'América hoy, 'Chemo' Ruiz sorprendió al decidir no ingresar al set para evitar cruzarse con Luigui Carbajal. El exfutbolista había sido invitado como parte de la promoción de un nuevo pódcast junto a Juan 'Chiquito' Flores, quien sí ingresó al programa y saludó cordialmente al cantante. Cuando se le preguntó por la ausencia de su compañero, Flores simplemente respondió: “Está subiendo”, aunque más adelante deslizó que todo se debía a temas del pasado.

La actitud de Ruiz no pasó desapercibida. Janet Barboza intentó ubicarlo tras bambalinas, pero al no lograrlo, comentó en vivo: “Se me ha corrido”. El excantante de Skándalo, por su parte, se mostró sorprendido por la reacción del exfutbolista: “Ni en el colegio me pasó esto (...), somos personas adultas maduras”. Aunque finalmente 'Chemo' Ruiz apareció en el set tras la salida de Carbajal, dejó claro su motivo: “Prefiero evitar situaciones incómodas, nada más. Cosas que pasaron no se tienen por qué recordar”.