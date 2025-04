Este viernes 11 de abril, el programa 'América hoy' fue escenario de un tenso momento en vivo que sorprendió a más de un televidente. La incomodidad se desató cuando el exfutbolista Marco 'Chemo' Ruiz decidió no ingresar al set tras enterarse de que Luigui Carbajal se encontraba como invitado. El inesperado gesto ocurrió durante una secuencia dedicada a promocionar el nuevo pódcast que Ruiz comparte con Juan ‘Chiquito’ Flores, quien sí participó con normalidad en la emisión.

El exintegrante de Skándalo fue invitado al programa para recordar su antigua amistad con Ricky Trevitazo, sin sospechar que coincidiría con 'Chemo' Ruiz, con quien arrastra un conflicto no resuelto vinculado a la historia sentimental que ambos tuvieron con Dorita Orbegoso. Aunque en el set intentaron manejar la situación con aparente normalidad, la tensión fue notoria cuando solo uno de los dos aceptó salir al aire.

'Chemo' Ruiz evitó a Luigi Carbajal en vivo

Durante la emisión, se presentaron a Juan ‘Chiquito’ Flores y a 'Chemo' Ruiz como parte de la promoción de su nuevo pódcast. Sin embargo, al momento de ingresar al set, solo Flores hizo acto de presencia y saludó con cordialidad a Luigui Carbajal. Al ser consultado por la ausencia de Ruiz, comentó escuetamente: “Está subiendo”.

Minutos después, ‘Chiquito’ dejó entrever que el motivo de la repentina desaparición de 'Chemo' tenía que ver con la presencia de Luigi Carbajal. “Son cosas pasadas pienso yo”, comentó el exarquero. Además, se animó a confirmar que el cantante será invitado a su nuevo proyecto, pese al evidente conflicto que arrastra con su compañero.

Janet Barboza intentó buscar a Ruiz fuera de cámaras, pero su esfuerzo fue en vano. “Se me ha corrido”, expresó con sarcasmo ante la audiencia. Mientras que Edson Dávila, con su conocido estilo, hizo una intervención: “¿Cuál es el drama? Son chiboladas, ni en catequesis me ha pasado esto”.

Por su parte, el excantante de Skándalo expresó su incomodidad por el desaire del exfutbolista, señalando que ya han pasado muchos años del problema. “Ni en el colegio me pasó esto, estamos en otras etapas de nuestras vidas, somos personas adultas maduras. No es que yo no lo quiera ver, yo estoy por otro motivo. El señor ha venido para hablar del pódcast, apoyamos el nuevo emprendimiento del pódcast”, comentó el cantante.

Tras un corte comercial, 'Chemo' Ruiz finalmente apareció en el set, una vez que Luigui Carbajal ya se había retirado del set. Al ser consultado por el tema, expresó sus motivos para evitar el contacto con el cantante: “Prefiero evitar situaciones incómodas, nada más. Entiendo que pasó todo eso, pero cosas que pasaron no se tienen por qué recordar”.

El conflicto entre Chemo Ruiz y Luigui Carbajal

Todo se remonta al año 2014, cuando 'Chemo' Ruiz hizo una explosiva revelación en 'El valor de la verdad', pues acusó a su exesposa, Dorita Orbegoso, de haberle sido infiel con Luigui Carbajal cuando aún estaban juntos. Durante su participación en el programa, exfutbolista relató que descubrió mensajes y fotos comprometedoras en el celular de la bailarina, lo que lo llevó a confrontarla y pedirle que abandonara su casa.

Ruiz incluso confesó que llegó a contratar a un detective para seguirla, aunque sin obtener resultados concretos, y aseguró que ella sobornaba al personal de su edificio para ocultar sus salidas. Por su parte, Luigui Carbajal afirmó que su romance con Orbegoso comenzó después de la ruptura entre ella y 'Chemo', pero más tarde insinuó en una entrevista que pudo haber existido una coincidencia en los tiempos.