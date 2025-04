La ruptura de la relación de Rodrigo Cuba y Ale Venturo sigue dando de qué hablar. Luego de que Laura Spoya dijera que ella sabía que el futbolista sí le había sido infiel a la influencer, los conductores de ‘La noche habla’ tocaron el tema. La que aprovechó la ocasión para ponerse de ejemplo y mandar un fuerte mensaje a su aún esposo fue Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano manda indirecta a Jackson Mora



La noche del 3 de abril, Tilsa Lozano aseguró que, para ella, sí califica como infidelidad que Rodrigo Cuba haya sido captado bailando y coqueteando con una desconocida mujer mientras Ale Venturo estaba embarazada. Asimismo, la ‘Vengadora’ indicó que ella pasó por lo mismo.



“Cuando conversamos del tema, me puse de ejemplo porque yo viví una situación parecida. Creo que más allá de que no veas a tu marido teniendo el acto (íntimo) con otra persona, es una infidelidad moral el estar en pareja con alguien y que ese alguien esté bailando, toqueteando, entrando a hoteles encapuchaditos creyéndose ‘caleta’; que apechugue. Después no vengas lloroncito diciendo ‘yo no hice nada’. ¡Qué apechuque!”, expresó Lozano.

Como se recuerda, Tilsa Lozano y Jackson Mora sufrieron un revés en su relación, luego de que un socio del empresario asegurara que este le había sido infiel a la conductora de televisión con otra mujer en Colombia. Desde entonces, la intérprete de ‘Soy soltera’ borró sus fotografías junto al luchador y no han vuelto a mostrarse románticos, como lo hacían meses atrás.

Tilsa Lozano le pide disculpas públicas a Macarena Vélez



En el programa 'La noche habla', Tilsa Lozano expresó su arrepentimiento y reveló que se disculpó personalmente con Macarena Vélez antes de la entrevista. “Se le ve que es una niña realmente. De corazón les digo que el día de ayer, antes de empezar el programa, la pude abrazar y le pedí disculpas si en algún momento yo dije algo que le pudo haber dolido”, manifestó la exmodelo con franqueza.



Además, Lozano reflexionó sobre la tendencia a realizar comentarios sin considerar sus repercusiones, enfatizando la importancia de ser conscientes del impacto de nuestras palabras. “Lamentablemente, a veces somos muy ligeros con la palabra y no sabemos la historia que hay detrás. Creo que tenemos que pensar antes de hablar, y me incluyo”, añadió.



La disculpa de Tilsa Lozano se produjo tras la reactivación en redes sociales de un comentario que hizo en 'América hoy'. Las imágenes del programa se volvieron virales en TikTok y fueron compartidas en el espacio de Magaly Medina, lo que desató una ola de críticas hacia la exmodelo. Los usuarios la acusaron de haber incurrido en body shaming contra Macarena Vélez, lo que intensificó la controversia en torno a su actitud.