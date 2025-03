Shirley Cherres atraviesa un difícil momento de salud tras someterse a una cirugía de manga gástrica. Sin embargo, recientes complicaciones han afectado su bienestar, especialmente después de someterse a una endoscopia que agravó su estado. La exvedette confesó que desde entonces sufre de constantes vómitos y acidez, lo que la ha obligado a buscar atención médica.

Además del malestar físico, Shirley Cherres enfrenta esta situación en completa soledad. La exmodelo decidió no contarle a sus padres para evitar preocuparlos y mantiene una relación distante con su única hermana en Perú.

Shirley Cherres se quiebra por su delicado estado de salud

Desde que se sometió a la manga gástrica, Shirley Cherres ha enfrentado serias complicaciones de salud. Si bien el procedimiento buscaba mejorar su calidad de vida, las consecuencias han sido adversas. Tras realizarse una endoscopia recientemente, su situación se ha agravado, generando preocupación entre sus seguidores.

"Desde que me hice la endoscopia hace cuatro días, no dejo de vomitar. No puedo comer mucho, aparte de que no dejo de vomitar. Tengo mucha, mucha acidez y tomo agua y vomito", confesó Shirley Cherres en declaraciones a Instarándula. La exmodelo indicó que los médicos le realizaron una radiografía abdominal y descubrieron que su estómago ha crecido ligeramente, además de que padece de hígado graso, algo que le ha causado preocupación.

Uno de los aspectos más duros de su actual situación es que la está enfrentando sin el apoyo de su familia. La exvedette explicó que ha preferido no contarle a sus padres sobre sus complicaciones para evitar preocuparlos, mientras que sus hermanas viven en el extranjero. Además, reveló que la relación con su hermana, que reside en Perú está fracturada debido a diferencias personales.

"Estoy totalmente sola. Es verdad, creo que para nadie es fácil", confesó Shirley. Añadió que, aunque en el pasado consideraba a su familia su "columna vertebral", los conflictos han provocado una ruptura que la ha llevado a enfrentar esta situación sin apoyo cercano. Asimismo, indicó que no está en una relación sentimental y ha decidido enfocarse en su bienestar personal.