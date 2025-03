Shirley Cherres, conocida por su trayectoria como modelo y exporrista, atraviesa un complicado estado de salud después de haberse sometido a una cirugía de manga gástrica. Este procedimiento, que prometía ser una solución para mejorar su bienestar, ha traído consigo una serie de complicaciones inesperadas. En medio de esta difícil situación, exmodelo ha compartido su angustia y las dificultades que ha enfrentado tras la operación.

Todo indicaría que Shirley Cherres estaba confiada por la cirugía, que consistió en la reducción del tamaño del estómago para facilitar la pérdida de peso, pero la modelo ha experimentado problemas de salud que la han llevado a buscar la ayuda de especialistas.

PUEDES VER: Empresario DENUNCIA a Shirley Cherres por supuesto robo

¿Qué reveló Shirley Cherres exactamente?

En una reciente entrevista con el diario Trome, Shirley Cherres compartió detalles sobre su complicada recuperación tras hacerse la manga gástrica, revelando que se encuentra preocupada por su salud.

“Me han hecho una endoscopia, la manga me está originando muchos problemas de salud y unos cirujanos bariátricos están viendo mi caso para que me puedan ayudar. Estoy asustada y nerviosa por el hecho de que mi salud pueda empeorar. Tengo miedo”, confesó la exporrista sobre su estado.

Shirley Cherres atraviesa un difícil momento de salud tras la cirugía de manga gástrica. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram

Lo que más inquieta a Shirley Cherres es la aparente desaparición del médico que la operó, quien no ha mantenido contacto con ella desde la intervención. Visiblemente afectada por la falta de apoyo del profesional encargado de su operación, la exporrista también detalló que se encuentra bajo la supervisión de otros cirujanos que están evaluando su situación para ofrecerle una solución adecuada.

PUEDES VER: Shirley Cherres ROMPE SU SILENCIO tras ser denunciada por robo

Shirley Cherres y la vez que fue acusada por robo

Meses atrás, Shirley Cherres fue denunciada por un supuesto hurto al señor Abel González Castañeda, quién mencionó que la exporrista le había robado sus pertenencias luego de pasar la noche juntos en un bungalow. No obstante, la modelo negó esto.

“Me invitó para ver el bungalow, pero estaba medio raro cuando llegué. Nunca he estado con ese tipo, jamás, no sé por qué ha declarado tantas cosas. Sí, se me mandó y le dije que no era mi tipo de hombre, a mí me gustan los chicos guapos, delgados, profesionales y buenas personas, y fue en ese momento cuando se puso violento, lo herí en su ego”, declaró en su momento.