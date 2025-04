Renato Rossini confesó que no se enamoró de Shirley Cherres. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Captura/ATV

Corría el año 2012 y luego de una exitosa temporada de 'La casa de Magaly', Magaly Medina descubrió a dos nuevos personajes para 'Chollywood': Renato Rossini y Shirley Cherres. El primero era el conocido galán de telenovelas de los años 90' y hacía su regreso a la televisión peruana, mientras que la segunda en mención era una destacada porrista de Sport Boys del Callao. Ambos tuvieron gran química en el reality de la conductora de ATV, por lo cual, ambos tuvieron una especie de 'secuela', inspirada en la película 'Legalmente rubia'.

Sin embargo, según lo que contó Rossini, toda la conexión que ambos tuvieron fue parte del show del momento y sorprendió al confesar que engañó a la 'rubia' en aquellos años, además de contar que no quiso que Shirley se quedara en su casa de Miami. Ante estas sorpresivas revelaciones en 'El valor de la verdad', Cherres salió con todo en sus redes sociales y dejó en shock a sus seguidores al hacer una dura advertencia para Renato, señalando que ella podría salir a contar toda su verdad.

Shirley Cherres arremete contra Renato Rossini tras sus confesiones en 'El valor de la verdad'

Las sorpresivas declaraciones de Renato Rossini en 'El valor de la verdad', programa en el que se llevó S/25.000, causaron gran revuelo en la farándula peruana y revivieron algunos momentos de la televisión nacional de espectáculos de hace más de 10 años. Shirley Cherres, quien fue una de las mencionadas en el sillón rojo, no tuvo reparos y salió al frente para responderle a su ex 'Ken', como lo llamaba durante 'La casa de Magaly'.

"La pregunta del millón supuestamente me engañó? ¿Qué hace recordándome después de 10 años? ¡Lo que pasó en Miami se queda en Miami! En su momento hablamos en la prensa porque teníamos el reality, pero actualmente yo ni lo he nombrado es más ni me acordaba de él", indicó la exporrista de Sport Boys, asegurando que ella tampoco se enamoró realmente de Rossini, sino, por el contrario, todo fue parte del show del momento.

Además, mandó un potente 'misil' en contra del destacado actor de la televisión peruana y reveló que durante su estancia en Miami, Estados Unidos, no tuvo intención alguna de quedarse en su casa, ya que ella se hospedaba en uno de los mejores hoteles de la ciudad norteamericana.

"Yo creo que él no se dio cuenta de que soy mejor actriz, trabajé bien, viajé, estuve hospedada en uno de los mejores hoteles en Miami, y salí todas las noches después de grabar a bailar y celebrar con mis amigos. Pobre Renato si yo hablara ja ja ja", finalizó Shirley Cherres.