El mundo de las letras quedó de luto el pasado 13 de abril de 2025, tras conocerse la muerte de Mario Vargas Llosa a los 89 años. El célebre autor, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2010, falleció en su residencia de Barranco, Lima, acompañado por sus tres hijos —Álvaro, Gonzalo y Morgana— y su exesposa Patricia Llosa.

Sin embargo, la noticia no solo causó conmoción por la pérdida de una de las figuras más destacadas de la literatura hispanoamericana, sino también por la polémica que emergió tras su partida. Según información revelada por el periodista Sergio Pérez en el programa español 'Espejo público', el escritor habría querido despedirse de Isabel Preysler, con quien compartió una relación sentimental durante ocho años. Pero, de acuerdo con esta versión, sus hijos impidieron cualquier contacto entre ellos en los días finales del autor.

PUEDES VER: La obra maestra de Mario Vargas Llosa que inspiró una película protagonizada por Keanu Reeves

El último deseo que no se le cumplió a Mario Vargas Llosa

De acuerdo con fuentes cercanas al entorno del novelista, Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler no rompieron todo vínculo emocional tras su separación en diciembre de 2022. Aunque ya no compartían vida en común, allegados al escritor señalan que mantenía un afecto profundo por la socialité filipina y que, poco antes de morir, habría manifestado su deseo de hablar con ella una última vez.

“No era un intento de reconciliación amorosa, sino un gesto de cierre emocional”, detalló una fuente del círculo íntimo del autor. Sin embargo, sus hijos fueron tajantes: no permitieron ni una llamada telefónica, ni que Isabel se acercara a la casa familiar en sus últimos días. Según Sergio Pérez, los hijos del escritor habrían considerado que Preysler no se preocupó sinceramente por el bienestar del literato durante su relación. Incluso, se refirieron a ella despectivamente como “esa señora”, evitando mencionarla por su nombre.

La información fue confirmada por el programa 'Espejo público', donde se detalló que la negativa fue unánime entre los tres hijos. La figura de Isabel Preysler nunca fue del agrado de los herederos del autor de 'La ciudad y los perros', quienes mantuvieron una postura crítica hacia la relación que su padre sostuvo con ella entre 2015 y 2022. La tensión familiar se hizo evidente tras la ruptura, y con la enfermedad terminal de Vargas Llosa, el círculo íntimo cerró filas en torno al escritor, excluyendo por completo a su expareja.