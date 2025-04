La reciente muerte de Mario Vargas Llosa ha desatado una serie de reacciones en el ámbito literario y mediático, revelando detalles sorprendentes sobre su relación con Isabel Preysler, conocida por su elegancia y refinamiento. Según reportaron medios españoles, la socialité cobraba 80.000 euros mensuales al escritor por residir en su lujosa mansión en Madrid, lo que ha llevado a cuestionar la naturaleza de su vínculo.



Durante ocho años de convivencia, la suma total que Vargas Llosa habría pagado asciende a más de siete millones y medio de euros. Este hecho se dio a conocer en el nuevo libro biográfico ‘Reina de corazones’, escrito por la periodista Paloma Barrientos.

La generosidad desconocida de Mario Vargas Llosa



Uno de los aspectos más sorprendentes de ‘Reina de corazones’ revela detalles inéditos sobre la vida de Isabel Preysler durante su relación con el escritor Mario Vargas Llosa. Durante años, circularon rumores que apuntaban a que la socialité vivía con ciertas limitaciones económicas mientras mantenía su vínculo con el Nobel de Literatura. No obstante, Barrientos, quien investigó a fondo la vida de Preysler para su obra, desmintió rotundamente estas versiones.



Según explicó la autora, Vargas Llosa no solo no era tacaño, sino que contribuía de manera generosa al estilo de vida que compartía con su pareja. “Se ha comentado también por informaciones, que no sé si las pasaba directamente Isabel o se filtraban, que ella poco menos que vivía a cuchillo y mantel. No. Daba mucho dinero, y además es algo normal para mantener esa casa [la mansión Villa Meona]. Según contaba el periodista Federico [Jiménez Losantos, amigo del escritor], podía ser de alrededor de 80.000 euros al mes”, señaló.



Cabe indicar que Vargas Llosa tenía una vivienda en la capital de España; sin embargo, prefirió mudarse a la famosa casa del barrio de Puerta de Hierro de la socialité, quien le cobraba 80.000 euros de alquiler al mes, lo que equivale a casi 90.000 dólares. Esta cifra evidencia que el escritor peruano no reparaba en gastos cuando se trataba de asegurar el bienestar de su entonces pareja.



Mientras los hijos de Vargas Llosa manejan su luto en la privacidad, Isabel Preysler ha optado por el silencio. Su ausencia en las redes sociales ha generado una mezcla de incredulidad y sospecha. Asimismo, la exclusión de Preysler del testamento del escritor, según los medios españoles, no ha sorprendido, dado que su separación en 2022 ya había marcado distancias claras entre ellos.