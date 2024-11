Familia Añaños: de fabricar gaseosas en el patio de su casa a liderar una multinacional

La historia de la familia Añaños, fundadora de la compañía AJE, es una de las más grandes y exitosas del Perú. Tuvo sus inicios en la provincia de San Miguel (Ayacucho), donde Eduardo y Mirta Añaños tenían una pequeña chacra. Allí, la pareja y sus cinco hijos se dedicaban a la siembra de maíz, trigo y otras legumbres, por lo que era su principal ingreso de dinero.

Sin embargo, su vida cambió cuando, a inicios de los años 80, el grupo terrorista Sendero Luminoso comenzó a perpetrar sus ataques contra los pueblos. Al ver la vida de sus hijos en peligro, el patriarca decidió dejarlo todo y escapar, pero no hacia la costa, como lo hicieron miles de familias campesinos, sino hacia Huamanga, el centro de Ayacucho. En dicha zona todos juntos iniciarían una nueva vida.

La visión empresarial de los Añaños

Apenas se asentaron en su nuevo hogar, los Añaños se dieron cuenta de que, debido a las acciones terroristas, los ayacuchanos se habían quedado sin bebidas gaseosas, ya que los camiones de Coca-Cola y Pepsi-Cola, provenientes de Lima, eran continuamente atacados por los senderistas o por delincuentes comunes que se hacían pasar por guerrilleros.

La primera fabrica de Kola Real. Foto: Ajegroup

Al aprovechar esta necesidad, uno de los cinco hijos de Eduardo y Mirta Añaños, que era ingeniero agrónomo, elaboró la fórmula de una nueva bebida que, además de ser rica al gusto, era bastante económica.

Con miras empresariales, la familia hipotecó su vivienda, sacó un crédito del banco y reunió 30.000 dólares. Esta suma sirvió para comprar maquinaria e insumos con los que fabricarían su producto emblemático: Kola Real. Al inicio, la falta de presupuesto hizo que instalaran su centro de producción en el patio de su casa, incluso ellos mismo eran los que se encargaban del embotellamiento, etiquetado y distribución.

Sin embargo, gracias a su conocida estrategia del ‘precio justo’ lograron hacerse un lugar en el mercado y expandirse rápidamente a otras provincias del sur, como Huancayo, Bagua y Sullana. En estos puntos estratégicos instalaron sus fábricas y comenzaron a proveer a esas partes del país.

La Kola Real llegó a todo los rincones de nuestro país. Foto: ajegroup

Hoy, más de 30 años después, esta iniciativa familiar, nacida en tan precarias condiciones, está ubicada en el puesto 12 en el “Ranking de las empresas más globales de América Latina”, elaborado por América Economía Intelligence. Y no es para menos, ya que tiene participación en más de ocho países: Perú (AjePer), México (AjeMex), Costa Rica (AjeCen), Tailandia (AjeThai), Ecuador (Ajecuador), Venezuela (AjeVen), Colombia (Ajecolombia) y Guatemala (AjeMaya).

El éxito de Big Cola

En 1999, tras el éxito rotundo de la Kola Real, los Añaños iniciaron la internacionalización de la empresa. Para ello, cambiaron el nombre del producto y lo denominaron Big Cola. Su primer mercado en América Latina fue Venezuela, luego Ecuador y posteriormente México.

En el 2000, los Añaños instalan su primera planta en Guayaquil. Foto: Ajegroup

De acuerdo con un informe del Banco Santander, para el 2005, la empresa ya controlaba en Perú el 23% del mercado de refrescos, en Venezuela el 18% y en México el 9%. Además, AJE también ha logrado posicionarse muy bien en varios países asiáticos, solo para poner un ejemplo: en el 2015, la Big Cola fue considerada el refresco favorito en Indonesia, según la empresa de análisis de mercado Roy Morgan.

Actualmente, la firma cuenta con 26 instalaciones de fabricación, más de 15.000 empleados y siete marcas que van desde las bebidas energéticas hasta los concentrados de fruta.

¿Cómo logró AJE Group su internacionalización empresarial?

De acuerdo al Country Manager de AJE GROUP en Colombia, Juan Pablo Congote; el posicionamiento internacional de la empresa se debe al objetivo que tenía la compañía de democratizar el consumo de las bebidas , para así lograr que todo el público tuviera acceso a un producto de alta calidad, bajo costo y buen sabor.

Asimismo, este hecho se une a su estrategia de hacer crecer su portafolio, ya que es una compañía que está abierta a relacionarse con socios locales fuertes, que pueden actuar como franquiciados y de esta manera aprovechar el conocimiento del mercado local de estos socios.

AJE Group buscó desde un inicio democratizar el consumo de bebidas. Foto: captura YouTube/YUPAK

¿Qué marcas de bebidas tiene AJE Group?

En su catálogo resaltan sus productos como: Bio Amayu, Cielo, Pulp, Sporade, Free Tea, Cifrut, Volt, Big Cola y la gaseosa Oro

AJE y su compromiso con el medio ambiente

En 2020, AJE adoptó una nueva identidad corporativa, pues renovó su imagen con el fin de demostrar su compromiso con el medio ambiente y las comunidades.

AJE y el mercado extranjero

Para la empresa peruana el estar en el mercado internacional representa el 75% de la facturación total. Big Cola es una de sus marcas bandera. Ellos resaltan la buena posición que mantiene en los países donde operan. Otras marcas que gozan del liderazgo en mercados internacionales son Cielo, Sporade, Pulp y Volt.

¿Por qué la familia Añaños recibió un reconocimiento del Congreso peruano?

En 2011, el presidente del Poder Legislativo, César Zumaeta Flores, entregó un reconocimiento al dueño de la empresa AJEGROUP de la familia Añaños por su esfuerzo y contribución a la industria nacional. Asimismo, le otorgó una medalla de Gran Oficial al fundador de la compañía, Eduardo Añaños Pérez.

El congreso de la República condecoró al fundador de Grupo Añaños. Foto: composición LR/Congreso/Portal Andina

¿En qué países se distribuye Big Cola?

En la actualidad, la gaseosa Big Cola está presente en varios países de Latinoamérica como Guatemala, Honduras, República Dominicana, Brasil, Nicaragua, Costa Rica, Salvador, México, Panamá, Colombia, Ecuador y Venezuela. Por otro lado, también se distribuye por el continente asiático y africano en naciones como Bután, Indonesia, Tailandia, Vietnam, India, Egipto, Nigeria, Madagascar y la Isla Reunión.

Big Cola y Volt como nuevos socios regionales del Paris Saint-Germain

A finales del 2021, las marcas Big Cola y Volt, de la empresa AJE, firmó una asociación regional con el equipo de fútbol Paris Saint - Germain hasta junio de 2024. Así, se convierten las bebidas oficiales del club francés en diferentes países.

Volt es ahora la bebida energética oficial de Paris Saint - Germain en los países de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador, México y Egipto. Mientras que, Big Cola se convierte en la gaseosa oficial del club parisino en naciones como India, Tailandia, Indonesia, Vietnam, Camerún, Bután y Venezuela.

Big Cola y Volt son las nuevas bebidas oficiales del Paris Saint-Germain. Foto: Stakeholders

Luis Fonsi, el nuevo embajador de Big Cola

En octubre del 2021, la marca peruana seleccionó a Luis Fonsi como su nuevo embajador durante el periodo de un año. Así, el cantante puertorriqueño protagonizará diversas campañas en formato digital y tradicional para Big Cola.

«Big Cola y Luis Fonsi son referentes globales. El carisma de Fonsi y su fama son reconocidos y cercanos a la gente. Y es esto precisamente lo que queremos transmitir a nuestros consumidores con nuestra marca bandera de la compañía», comentó Alexander Nano, Gerente global de Marketing del Grupo AJE.

Por su parte, Luis Fonsi comentó estar emocionado por ser el nuevo embajador de la marca de gaseosa. “Estoy súper contento, ansioso y emocionado de formar parte de la familia de Big Cola y poder representar una marca que nace aquí en Perú”, expresó el intérprete de Despacito.

Luis Fonsi es el nuevo embajador de Big Cola. Foto: Grupo AJE

Kola Real compra marcas de gaseosas Socosani

Las siete marcas de gaseosas de Socosani fueron compradas por la empresa Industrias San Miguel (ISM), fundada por la familia Añaños Alcázar y dueños de la marca Kola Real. El anuncio se hizo oficial el último lunes 6 de junio en la Ciudad Blanca.

Junto a Energina, Black, Premio, Tropical, Mandarin, Fizz y Smart, la compañía suma en total 10 marcas, debido a que ISM cuenta con Kola Real, Cool y Oro.

“Esta compra nos da una posición más sólida y consolida nuestra estrategia en el sur del país, ya que vamos a tener una participación de 30% dentro del mercado de gaseosas de esta región; antes teníamos el 24%”, mencionó Cintya Añaños Alcázar, gerente general de ISM.

AJE y su reconocimiento como empresas que transforman el Perú

En 2021, en una sesión especial de la CADE Ejecutivos, el Grupo AJE fue reconocido dentro de la lista de “Empresas que Transforman el Perú” por su enfoque de Valor Compartido. Esta iniciativa busca que los “superfrutos” que crecen en los bosques de la Amazonía se posicionen en el mercado global para empoderar económicamente a las comunidades de la selva peruana.

El Grupo AJE fue reconocido en la lista de 'Empresas que Transforman el Perú 2021'. Foto: AJE Group

Grupo AJE como protector de Machu Picchu

El Grupo AJE, en alianza con ONG Inkaterra Asociación y la Municipalidad de Machu Picchu, puso en marcha un nuevo proyecto que responde a su compromiso de preservar el Medio Ambiente. Con ello, se pretende encontrar una solución eficiente para que la ciudadela incaica sea la primera ciudad, de Perú y Latinoamérica, en gestionar la mayoría de sus residuos sólidos de forma responsable.

Así mismo, Agua Cielo e Inkaterra se unieron para apoyar a la Cámara Nacional del Turismo para la reactivación turística de Machu Picchu. Con ese fin, Grupo AJE lanzó la promoción “Agua Cielo Protectores” en cuatro países de la región.

Grupo AJE se unió como protector de Machu Picchu. Foto: Stakeholders

Grupo AJE y el 1° Festival de Las Tortugas de Agua Dulce

En 2019 el Grupo AJE, mediante su marca BIO, fue nombrado por el Sernanp “Aliado para la Conservación” por su trabajo sostenible y responsable en la Reserva Nacional del Pacaya Samiria. De la misma manera, AJE participó en el proyecto de repoblación de Taricayas en la región de Loreto.

La vez que AJE compró las marcas Vida, Don Isaac Kola y Perú Kola

En un comunicado, la empresa peruana multinacional confirmó que esta compra lo realizó con el objetivo de “incrementar su portafolio de marcas y su participación en el mercado peruano”.

Presentaciones de Big Cola

Big Cola se encuentra en el mercado de diferentes países de Asia y África y sus presentaciones varían de acuerdo a la nación. Por ejemplo, en Egipto, la marca de gaseosas se conoce por tener un envase pequeño y cilíndrico.

En el caso de Indonesia, México, Tailandia y Vietnam, la marca de gaseosa se presenta en una botella mucho más alargada y en tamaño personal. De igual manera estos cuenta con otras tres versiones de sabores tales como limón, manzana y mandarina.

Presentación de la marca Big Cola en Egipto. Foto: AJE Group

Marcas del Grupo AJE

El Grupo AJE cuenta con diversas marcas, que incluyen productos como agua purificada, jugo de frutas, gaseosas, bebidas hidratantes y energéticas, y té.

bio Amayu

Agua Cielo

Pulp

Sporade

Free Tea

Cifrut

Volt

Big Cola

Oro

Estas son algunas marcas que maneja la marca AJE. Foto: AJE

¿Qué sabores de Volt existen?

Volt, la popular bebida energética del Grupo AJE, tiene tres sabores: ginseng (botella azul), colágeno+ aloe vera (botella rosada) y maca (botella verde azul).

Los tres sabores de Volt, una de las marcas del Grupo AJE. Foto: Plaza Vea

¿Qué pasó con Twist, la gaseosa peruana que fue la sensación en los 70?

Twist era uno de los productos principales del catálogo de CEPSA, empresa que se dedicaba principalmente al embotellamiento de gaseosas. En este contexto, Twist innovó en el país como una de las primeras bebidas gasificadas dietéticas con su marca Línea Twist, al margen de que no fue muy demandada.

A pesar de ello y de la acogida de la de sabor naranja, la empresa priorizó siempre a las marcas extranjeras. Según información del portal ARKIV, la Compañía Embotelladora del Pacífico tuvo que darle de baja a la Twist debido a sus inversiones en productos extranjeros.

A mediados de los años 80, CEPSA compró las marcas Kola Inglesa, Canada Dry y Orange Crush. Fue gracias a esta última que la Naranja Twist dejó el mercado limeño, ya que la compañía no podía tener dos gaseosas del mismo sabor. Lamentablemente, el producto nacional quedó relegado a favor del internacional.

La chapa de la gaseosa Twist. Foto: ARKIV

¿El retorno de la gaseosa Twist?

En los 90, la familia arequipeña intentó regresar con la gaseosa Twist, pero no obtuvo el resultado esperado. El último esfuerzo por querer revivir a la compañía fue en vano; por ende, los dueños decidieron vender la compañía sin publicidad y en silencio en Lima, en 1995.

¿Qué pasó con Kola Inglesa?

En 1997, tras un tiempo de aletargamiento la empresa decidió venderla a The Coca Cola Company, ya que la gaseosa no lograba conectar con el público. Luego de su adquisición, lanzaron la gaseosa con nuevo sabor, pero Kola Inglesa no logró convencer al público. Ante el rechazo, se reinventó el sabor de la bebida y se fusionó, lo que dio vida a Fanta Kola Inglesa.

¿Cómo era la publicidad de Kola Inglesa que recuerdan los peruanos?

El verano era la época perfecta para promocionar las diferentes marcas de bebidas, sobre todo de las gaseosas; por eso, Kola Inglesa creó un comercial relacionado con ello enfatizando su personaje incónico y su slogan, en 1968, el cual quedó grabado en la memoria de muchos peruanos.

¿Quién creó la primera gaseosa en el Perú?

La primera gaseosa del Perú fue la bebida que llevó el nombre de Kola Chalaca. Esta fue creada por Ángel de Rossi a fines del siglo XIX. En 1921, durante una publicación de la revista “Mundial”, el emprendedor publicó varios anuncios de su producto bajo el lema de “Pida siempre Kola Chalaca - Callao”.

Kola Chalaca fue creado a finales del siglo XIX. Foto: Perú bicentenario

¿Cuándo se creó la Inca Kola?

La gaseosa Inca Kola nació en 1935, la cual fue creada por Joseph Robinson Lindley, por medio de la empresa llamada Arca Continental Lindley, compañía que ya se encontraba establecida desde 1910, momento en el que solo contaban con una planta. Actualmente, tienen en su poder 8 plantas en varias puntos del Perú.

¿Cuál fue el secreto detrás del éxito de Inca Kola?

La gaseosa Inca Kola goza de gran éxito en nuestro país gracias a su particular sabor. Los que la han saboreado aseguran que tiene sabor a chicle o caramelo cuando intentan definirla. De acuerdo a la empresa familiar Lindley, la misma que creó la gaseosa amarilla, asegura que justamente esa es la razón por la que los peruanos la prefieren.

¿Cuál es el origen del nombre de la gaseosa Inca Kola?

El origen del nombre de la bebida peruana Inca Kola esta fuertemente relacionada con la cultura inca, mientras que, su color amarillo, se basa en el metal precios más usado por esta cultura que es el oro.

Isaac Lindley asumió la dirección de la Fábrica de Aguas Gaseosas de la Santa Rosa, fundada en 1910. Foto: Perú Retail

¿Quién fue Isaac Lindley, el creador de Inca Kola?

El empresario fue hijo de José Robinson Lindley y Martha Stoppanie. El visionario de los negocios empezó a trabajar desde los 8 años como lavador de botellas en la empresa Aguas Gaseosas Santa Rosa, la cual fue fundada por su papá, en 1910. Años después, ocupó el cargo de su padre en la compañía familiar por más de cuatro décadas.