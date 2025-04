Magaly Medina no perdió la oportunidad de exponer un detalle de la despedida de soltera de Alejandra Baigorria, quien se prepara para casarse con Said Palao el próximo 26 de abril. A través de un informe emitido en su programa 'Magaly TV, la firme', la periodista reveló detalles sobre este evento realizado en Cartagena, Colombia. Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue solo el ambiente festivo, sino que, según la 'Urraca', la celebración de la empresaria habría sido una despedida de soltera “de canje”, ya que la influencer mostró en sus redes sociales productos patrocinados por distintas marcas, lo que generó controversia entre sus seguidores.

Pero eso no fue todo. En el mismo informe, Magaly también presentó un video difuminado que muestra a un stripper realizando un candente baile para Alejandra Baigorria, un momento que, según la periodista, quedó “filtrado” de manera que solo los suscriptores de su cuenta de Instagram pudieron disfrutar del contenido completo.

Alejandra Baigorria disfruta de su despedida de soltera en Colombia

Según el informe revelado por un reportero de 'Magaly TV, la firme', la despedida de soltera de Alejandra Baigorria en Cartagena, Colombia, fue un evento organizado en gran parte a través de acuerdos de canje. Detalles como el traslado desde su casa al aeropuerto Jorge Chávez, el vuelo de Lima a Cartagena con una aerolínea de renombre, y hasta el lujoso yate en el que pasearon por las paradisíacas playas de la ciudad colombiana, todo habría sido cubierto gracias a marcas que se ofrecieron a patrocinar la celebración. Este enfoque de "canje" para organizar el evento se convirtió en un tema central del informe, dejando a muchos de sus seguidores sorprendidos por la logística detrás de la fiesta.

El informe también destacó que, en la despedida de soltera de Baigorria, estuvieron presentes Vania Bludau y Flor Ortolá, quienes son conocidas por su participación en diversos realities televisivos. A pesar de la presencia de estas amigas cercanas, en el espacio de 'Magaly TV, la firme' se insinuó que la propia empresaria de Gamarra habría sido la encargada de gestionar todos los detalles del evento, desde la selección de los proveedores hasta la coordinación de los patrocinadores.

Además, uno de los puntos que más intriga causó fue el sexy baile que le hizo un stripper a Alejandra Baigorria. Magaly Medina expuso un fragmento del video, que, pese a estar difuminado, se logra ver el gran acercamiento del bailarín con la 'Gringa de Gamarra', quien disfrutó a más no poder su despedida de soltera, días antes de su boda con Said Palao.