Hija de Pamela López impacta al revelar la propuesta más indecente que recibió: “Fue hace unos días”

Fabiana Ríos, la hija mayor de Pamela López, dejó sorprendidos a muchos al contar cuál fue la propuesta más indecente que recibió a través de redes sociales. La joven de 19 años lo reveló en su pódcast ‘La Combi Noticias’, que conduce junto a sus compañeros de universidad desde Trujillo.

La hijastra del futbolista Christian Cueva explicó que esto le ocurrió en dos ocasiones: una hace más de un año y la otra, recientemente. A pesar de ello, dejó claro que decidió rechazar ambas propuestas.

Hija de Pamela López reveló que le pidieron fotos de sus pies

Fabiana Ríos López sorprendió a sus seguidores al contar una experiencia incómoda que vivió en redes sociales. Durante una reciente edición de su pódcast ‘La Combi Noticias’, la joven habló sin tapujos sobre las propuestas “picantes” que ha recibido.

“Me pidieron una vez las fotos de mis pies, eso fue hace un año y medio, y hace algunos días me pidieron unas fotos para agregar a un catálogo”, relató de forma tranquila, sin precisar cuánto dinero le ofrecieron.

Además, reveló que no fue la única en pasar por esa situación. Una amiga suya también recibió una propuesta similar. “Una chica muy conocida mía entró y no la estafaron (...) Obviamente, yo sé quién es la persona que le escribió, sé a qué se dedicaba. Si la otra amiga entró, chévere, pero yo no la hago”, comentó Fabiana, dejando claro que para ella ese tipo de propuestas van en contra de sus principios.

Como se recuerda, Fabiana hizo su primera aparición pública al lado de su madre en el programa ‘El valor de la verdad’, donde Pamela López respondió preguntas sobre su tormentosa relación con Christian Cueva.

Hija de Pamela López fue agredida verbalmente por Christian Cueva

El programa ‘El valor de la verdad’ reveló un fuerte audio que dejó a más de uno en shock. La grabación muestra una conversación entre Christian Cueva y Fabiana Ríos, hija mayor de Pamela López, en la que se percibe un evidente distanciamiento entre ambos.

Todo empezó cuando Fabiana le reclama al futbolista por unas llaves, argumentando que seguía indicaciones de su madre. “Sí, pero es mi mamá, entonces ella dio la orden”, se le escucha decir con firmeza. Sin embargo, la respuesta de Cueva fue tajante: “Tú no eres nada”.

La joven de 19 años, sorprendida por la dureza del comentario, insiste: “¿Yo no soy nada? Ella dio la orden”. Pero el jugador le contesta: “Mis hijos son tres”. Ante esto, Fabiana responde: “Si tus hijos son tres…”, dejando entrever el malestar por la exclusión. Finalmente, Cueva cierra la discusión con un seco: “Listo, entonces deja la llave ahí, por favor”.