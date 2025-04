Alejandra Baigorria, empresaria y exparticipante de realities, está en el centro de la atención luego de ser sancionada por Indecopi con una multa de 47 UIT (S/251.450) por infracciones publicitarias. Esta sanción ha generado controversia, especialmente a solo semanas de su boda con Said Palao. A pesar del revuelo, la 'Gringa de Gamarra' sigue compartiendo momentos íntimos con sus seguidores.

Ale Baigorria está por celebrar uno de los momentos más importantes de su vida: su boda con Said Palao el próximo 26 de abril. Pero, antes de llegar al altar, la influencer ha decidido hacer que sus seguidores sean parte de su despedida de soltera de una manera muy especial. En sus redes sociales, Alejandra reveló que transmitirá todos los detalles de su despedida y boda a través de una suscripción exclusiva en su cuenta de Instagram.

A pocos días de su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria ha decidido compartir con sus seguidores cada momento de su vida personal de una manera muy especial. La influencer, conocida por su participación en programas de televisión y por su faceta como empresaria, ha lanzado una suscripción en sus redes sociales para que sus fanáticos no se pierdan ni un solo detalle de su despedida de soltera y boda.

A través de un divertido video compartido en sus historias, Alejandra Baigorria anunció con entusiasmo su despedida de soltera, mostrando un cartel con el logo de la marca que iba patrocinar su viaje y luciendo accesorios festivos como gorros rosados, lentes, copas y bandas con la frase ‘Equipo Novia’. Incluso apareció acompañada de un cartón de su futuro esposo, Said Palao, lo que hizo aún más llamativa la publicación.

"Mi despedida de soltera es ya ahorita, y si tú quieres vivir toda la despedida de soltero en exclusivo con videos de los strippers, los videos de todas mis amigas que van a ir, todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a vivir en exclusiva, suscríbete ya aquí", dijo Ale, anunciando que las cinco primeras personas en suscribirse recibirán un 50% de descuento. La suscripción tiene un costo de S/3.69 al mes, lo que la convierte en una opción muy accesible para los fans.

Además, Alejandra Baigorria sorprendió al revelar que no solo su despedida de soltera será transmitida, sino que también planea compartir cada minuto de su boda con Said Palao. "Voy a agarrar y colgar todo desde que me levanto, desde el día anterior lo que hago, todo lo que no hago. Hasta cuando voy al baño, si estoy con diarrea o estreñida, todo", bromeó Ale, dejando claro que su gran día será completamente transparente para sus seguidores.

El pasado viernes 28 de marzo, Alejandra Baigorria visitó el set del programa 'Mande quien mande' para compartir algunos detalles sobre su esperada boda con Said Palao. Durante la entrevista, la empresaria aclaró uno de los rumores más comentados: la ceremonia no será transmitida en vivo, como muchos creían.

"No la voy a transmitir en vivo, pero en mis redes sociales la voy a estar pasando momento a momento porque tengo un equipo completo, para que no se pierdan cada segundo. Pero en vivo no se transmitirá porque es una decisión que hemos tomado ambos", expresó.

Cabe resaltar que Alejandra ha mantenido a sus seguidores al tanto de los preparativos a través de sus redes sociales. Desde la elección del vestido hasta la lista de invitados, cada paso ha sido compartido con entusiasmo, permitiendo que su comunidad digital viva de cerca cada momento del proceso hacia el gran día.