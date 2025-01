Renato Rossini Jr. no ha perdido la confianza en sí mismo, a pesar de las críticas y desaprobación del público que ha enfrentado tras su participación en 'Gran hermano'. En su última aparición en el programa de YouTube 'La Vizcachera', el modelo peruano protagonizó un tenso enfrentamiento con Cata Gorostidi, quien puso en duda su capacidad para ganar el reality argentino. Sin embargo, con una seguridad inquebrantable, el influencer respondió a los comentarios de sus detractores, asegurando que volverá al show y que esta vez será el ganador.

Renato Jr. enfrenta a conductores argentinos y deja fuerte mensaje

En un tenso cruce de palabras, Cata Gorostidi le expresó que no creía que Renato Rossini Jr. pudiera ganar 'Gran hermano', un comentario que el peruano no tardó en responder con la misma seguridad que lo ha caracterizado durante toda su participación en el programa. "No vas a ganar, no vas a ganar", le aseguró la conductora, a lo que el modelo replicó sin perder la calma: "Me encanta. Te lo juro por Dios, que voy a ganar".

Además, Rossini dejó un mensaje claro sobre cómo ve el camino hacia el éxito. "Lo único que voy a decir es Renato, compartí un poquito de tu autoestima, amigo", comentó Flor Regidor, otra de las presentes, visiblemente sorprendida por la seguridad de Rossini. A lo que el modelo peruano respondió de manera tajante: "Si no crees en ti, nadie más lo va a hacer".

¿Renato Jr. regresará al reality argentino 'Gran hermano'?

La gran pregunta que muchos se hacen es si Renato Rossini Jr. regresará a 'Gran hermano', especialmente después de que el propio modelo afirmara con certeza que tiene garantizado su regreso al reality. A lo largo de su intervención en el programa de YouTube, el modelo no solo dejó claro que está dispuesto a enfrentar nuevamente el desafío, sino que también aseguró que esta vez será el vencedor.

Este nivel de convicción sorprendió a algunos de los presentes, como Joel Ojeda, quien también participaba en la conversación y quien le había dicho a Rossini que no ganaría el reality. “Soy el primer peruano en la historia de 'Gran hermano' en entrar. Y yo tengo todo en contra, ni siquiera mi propio país puede votar. Sin embargo, me voy a Uruguay y en la calle me bancan. Me voy a Argentina, me bancan en todos lados. Y es por eso que teniendo el menos del 1% de probabilidades, lo que me queda es la fe y yo voy a entrar convencido, ya que Joel (Ojeda) piensa que no voy a ganar y ya me lo ha dicho. Ahí les quiero ver la cara. Vayan ahorrando para el call center”, aseguró Rossini.