En una llamada telefónica al programa 'América hoy', Jefferson Farfán respondió con indignación a las acusaciones hechas por Darinka Ramírez en 'Magaly TV, la firme'. El exfutbolista negó rotundamente ser irresponsable con su hija y reafirmó que, aunque atraviesa un enfrentamiento con Ramírez, este no afectará su relación paternal. “No voy a alejarme de mi hija por estas tonterías”, aseguró Farfán.

El exjugador también negó haber dado falsas esperanzas a Darinka Ramírez, aclarando que nunca existió una relación sentimental entre ellos. “Siempre le dejé claro que no teníamos una relación. Nunca la ilusioné”, explicó. Además, detalló que en agosto de 2024, decidió cortar toda comunicación con la modelo, pues sospechaba que ella lo grababa sin su consentimiento.

Jefferson Farfán y el 'Ministerio del Hombre'

Durante la entrevista, Ethel Pozo le consultó si él cree que las mujeres se acercan a él por su dinero, Jefferson Farfán no dudó en responder. Aseguró que muchas veces las personas se aprovechan de su estatus, y expresó su frustración por la supuesta falta de apoyo hacia los hombres en situaciones similares.

“Yo siento que se aprovechan del momento. Obviamente, como saben que uno no se defiende o que uno no puede hablar de las mujeres, porque hay respeto. Creo que siempre se aprovechan de esto. Ya llega un punto que uno llega al límite. Siempre que pasan estas cosas, la ministra de la mujer, a ver, por qué no inventan el Ministerio del Hombre, ¿quién apoya a los hombres? ¡Basta ya!”, expresó indignado.

Las advertencias de Doña Charo a Jefferson Farfán

Durante su intervención, el exfutbolista también reveló que su madre, Rosario Guadalupe, más conocida como Doña Charo, le pidió siempre actuar con cautela respecto a Darinka Ramírez. “Gracias a Dios lo que me dijo mi mamá: ‘no confíes en nadie’. Yo siempre grababa todo y tengo todo grabado acá, donde yo llegaba a cierta hora y me retiraba a cierta hora (...) Mi madre nunca se equivoca, me dijo: ‘Siempre atento, siempre graba las cosas porque uno no sabe qué pueda pasar más adelante’”, declaró la 'Foquita'.

Además, Jefferson Farfán reveló que su madre se encuentra afectada por la situación: “Mi mamá está súper decepcionada porque ella ha cumplido un rol, que no lo ha comentado, de mi hija. Ha compartido mucho con mi madre y con mi hija”, dijo, dejando entrever que hay más pruebas que se presentarían en caso sea necesario. “Mi madre me lo advirtió, me dijo que esté preparado”, agregó.