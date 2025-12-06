Samahara Lobatón respondió tras las críticas y burlas que recibió por parte de los usuarios en redes sociales y figuras de la farándula nacional luego de que se difundiera un video en el que se le escucha gritar mientras era abordada por reporteros. La influencer aseguró que varios de ellos la jalonearon e incluso la golpearon, motivo por el cual decidió alzar la voz.

El incidente ocurrió a la salida de la audiencia de conciliación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos, de quien anunció su separación el pasado 1 de diciembre. La heredera de Melissa Klug y Abel Lobatón abandonó el recinto rodeada por la prensa, pero lo que generó mayor repercusión en redes sociales y en figuras como Magaly Medina fue su reacción frente a los empujones que denunció haber sufrido.

Samahara Lobatón acusa a reporteros: "Me empujaban, me golpeaban"

El pronunciamiento de Samaha Lobatón llegó como una respuesta directa al periodista Samuel Suárez, fundador de 'Instarándula', a quien confrontó en Instagram por no presentar una versión completa de los hechos. "Vamos a aclarar esto porque justo tú pasas la parte donde me ponen micro. ¿Esto está bien? De verdad, no fue el único. Otro reportero me agarra y yo le saco el brazo, ¿por qué eso no pasan?", cuestionó.

En esa línea, Suárez le replicó a la influencer que él no veía en las imágenes que la hubieran agarrado, sino que se apreciaba a un hombre de prensa aproximando el micrófono a su boca para obtener declaraciones. Ante ello, la personalidad de internet reafirmó su postura y acusó directamente a los reporteros. "Te puedo jurar por mis hijos. Roger de 'América hoy' estuvo ahí y realmente fueron demasiado toscos. Me empujaban, me golpeaban, pero el peor fue de Willax, que con fuerza me hacía demasiada presión en el brazo y pecho", aseguró.

Samahara revela nombres y expone anteriores incidentes con reporteros de 'Amor y fuego'

Más adelante, Samahara Lobatón no dudó en señalar a personas puntuales, entre ellos al reportero de 'Magaly TV, la firme', a quien le exige al inicio del video: "No me toques, por favor, porque hace rato me tocaste". Por su parte, el periodista se defiende alegando que ni él ni nadie la tocó en algún momento. "Aquí está, mira, mi brazo está extendido al 100% porque Roger ('América hoy') me jala y él me hace presión hacia abajo. Fue Otto (ATV) quien me toca al inicio", manifestó.

Al ser consultada si su postura era una respuesta directa a las burlas que recibió por su grito, Samahara no dudó en exponer incidentes anteriores con los periodistas del programa conducido por Rodrigo González 'Peluchín' y Gigi Mitre. "Me pronuncio porque yo ya he tenido problemas con reporteros de 'Amor y fuego' porque se tiran y golpean", sentenció.