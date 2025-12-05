Bryan Torres, expareja y padre de los hijos de Samahara Lobatón, le habría arruinado la promoción al 'Reventonazo de la Chola' luego de aclarar en redes sociales que no participará en la nueva edición del programa de Ernesto Pimentel, pese a que el adelanto del programa insinúa lo contrario.

En el clip promocional aparece la hija de Melissa Klug en el set, notablemente afligida, asegurando que, pese a sus errores, es una buena madre. Además, adelanta que presentará pruebas sobre los motivos que la llevaron a terminar su relación con el salsero. En un momento, la 'Chola Chabuca' le pregunta: "¿Permitirías que ingrese Bryan?, a lo que Samahara voltea hacia un lado como si esperara ver entrar al padre de sus hijos.

Bryan Torres descarta que estará en el 'Reventonazo de la Chola'

Luego de que el avance se viralizó, Bryan Torres publicó una historia en Instagram en la que desmintió su participación: "He tomado conocimiento, a través de redes sociales, de que en la promoción del programa que se transmitirá este sábado 6 (El reventonazo), se menciona mi nombre y se deja entrever que estaré presente. Si bien es cierto, parte de su producción me ha estado contactando, aclaro y preciso que no participaré en dicha edición”.

Por último, el cantante añadió: "Seguiré en mí misma posición que me llevó a tomar dicha decisión", dejando entrever que mantendrá su postura. Como se recuerda, Bryan Torres afirmó que su separación de Samahara Lobatón responde a un compromiso personal con su rol de padre y que sus hijos siempre serán su prioridad.

¿Por qué terminaron Samahara Lobatón y Bryan Torres?

Samahara Lobatón sorprendió al anunciar el fin de relación con Bryan Torres, padre de sus dos últimos hijos. La influencer comunicó en sus redes sociales que la ruptura “responde al descubrimiento de una falta de respeto y compromiso”.

Minutos después, Torres aseguró que fue él quien puso fin al romance: “Esta vez me voy tranquilo”, escribió el integrante del grupo Barrio Fino. La relación siempre estuvo marcada por altibajos.