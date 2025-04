Rodrigo González generó controversia al exponer cómo funcionaban las negociaciones en ‘El valor de la verdad’, el programa conducido por Beto Ortiz. Durante su espacio en 'Amor y fuego', el presentador reveló que hace años fue contactado para participar en el sillón rojo, pero tras conocer las condiciones impuestas, decidió rechazar la oferta.

Según el conductor, las respuestas de los participantes no dependerían únicamente del polígrafo, sino de un acuerdo previo con la producción. Además, aseguró que los premios en efectivo eran parte de un sistema preestablecido y que no todos los invitados recibían la cantidad prometida públicamente.

Rodrigo González y su experiencia en 'El valor de la verdad'

Durante su programa, Rodrigo González explicó que fue Susana Umbert, exdirectora de contenidos de Latina, quien le hizo la propuesta. Según su testimonio, le garantizaron que nunca perdería el premio mayor y que habría un miembro de producción con las respuestas en la mano para indicarle cuándo debía "hacer la finta".

"Tú no te preocupes, que tú eres figura de este canal. Si aceptas venir, habrá una persona parada ahí con la que tienes 10 segundos para hacer la finta. Esa persona de producción tiene tu respuesta en la mano. Entonces, si lo miras, sabrás si vas a ganar o perder", reveló 'Peluchín' sobre la conversación con Umbert.

El presentador aseguró que este mecanismo era utilizado con otros participantes, ajustando los pagos y premios según cada caso. "A mí me dijeron que me llevaría los S/50.000, pero a otros les ofrecen menos. Me consta que esto lo hacían", agregó.

'Peluchín' arremete contra el programa de Beto Ortiz

Otro punto que Rodrigo González denunció fue el uso del polígrafo en ‘El valor de la verdad’. Según su versión, el detector de mentiras no se aplicaba de forma rigurosa y servía más como una herramienta para guiar la narrativa del programa.

"A ese 'detector de mentiras' ya se le detectaron las mentiras de su producción. Es un programa creado para lavar la cara de ciertos invitados y desaparecer a otros. No por nada este formato dejó de emitirse en otros países", escribió en su cuenta de Instagram.