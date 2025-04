Dalia Durán: ¿cómo inició su relación con John Kelvin marcada por denuncias de violencia física?

La modelo cubana Dalia Durán participará en ‘El valor de la verdad’ este domingo 13 de abril. En esta oportunidad, se sentará en el sillón rojo para responder preguntas sobre su vida personal, su relación con el cantante de cumbia John Kelvin y los difíciles episodios de violencia física y verbal que marcaron su vínculo, los cuales culminaron con la condena del artista a prisión.

Dalia Durán y John Kelvin se conocieron en 2008, cuando el cantante comenzaba su ascenso en la escena musical como parte del exitoso Grupo 5. Desde entonces, su relación estuvo marcada por altibajos, pero fueron los episodios de violencia los que, finalmente, definieron el final de su vínculo.

¿Cómo inició la relación de John Kelvin y Dalia Durán?

En una entrevista con Infobae, Dalia Durán reveló que conoció a John Kelvin en 2008, cuando él aún integraba el Grupo 5. En esa época, ella trabajaba en el casino de un hotel en Miraflores y fue allí donde, al hojear una revista, se topó con una fotografía del cantante. Aunque no tenía planes de iniciar una nueva relación, su imagen despertó su curiosidad. Sus compañeras de trabajo, al notar su interés, le hablaron más sobre él e incluso la invitaron a uno de sus conciertos, aunque no pudo asistir por motivos laborales.

El primer encuentro se dio poco después, durante un show del Grupo 5 en Isla del Paraíso, en el Callao. Fue en ese evento donde se cruzaron por primera vez. Al final de la presentación, Dalia se acercó a Kike Paz, miembro de la banda, y le dejó su número para que John Kelvin pudiera contactarla. Poco tiempo después comenzaron a comunicarse por teléfono y aceptó una invitación para acompañarlo a una gira en Chiclayo, lo que marcó el inicio de su historia sentimental.

Con el avance de la relación, Dalia quedó embarazada, aunque decidió ocultarlo al principio. Cuando se lo contó a John Kelvin, él le confesó que tenía una hija con su expareja, Yuleika Vásquez, quien más adelante la acusaría de haber interferido en su relación. Pese a los conflictos y sospechas de infidelidad, Dalia decidió seguir adelante. Se casaron en 2015 y formaron una familia con cuatro hijos. No obstante, con el tiempo, comenzaron a surgir episodios de violencia física que empañaron su vínculo, dando paso a denuncias y tensiones constantes.

El proceso legal contra John Kelvin por violencia física y psicológica

El proceso judicial contra John Kelvin comenzó en julio de 2021, cuando Dalia Durán lo denunció por agresión física y sexual en su departamento en San Miguel. Según su testimonio, el cantante llegó a las 4 a. m., forzando su ingreso pese a tener una orden de alejamiento vigente por violencia psicológica, y la atacó brutalmente.

Tras las investigaciones, en mayo de 2022, fue condenado a 21 años de prisión por los delitos de agresión y violación. No obstante, 13 meses después, la sentencia fue revertida. En una decisión controvertida, el Poder Judicial lo absolvió de los cargos más graves y solo le impuso un año de prisión efectiva, generando críticas sobre la débil respuesta institucional ante la violencia de género.

A inicios de 2023, Kelvin fue detenido nuevamente por desobedecer las medidas de protección y acercarse a Dalia Durán y a sus hijos. Sin embargo, el 4 de julio de ese mismo año, recuperó su libertad tras abandonar el penal de Lurigancho, luego de que se aprobara el pedido de excarcelación presentado por su defensa.

Dalia Durán se sentará en ‘El valor de la verdad’

El 9 de abril se anunció que Dalia Durán y John Kelvin serían los próximos invitados en ‘El valor de la verdad’, dejando entrever que estarían juntos en el programa. Sin embargo, la cubana salió a desmentir dicha información, aclarando que ella solo había pasado por el polígrafo y no había grabado el episodio. A pesar de sus declaraciones, recientemente el programa compartió un nuevo video promocional en el que se confirma la presencia de Durán en el sillón rojo este domingo 13 de abril.

En una entrevista con ‘Magaly TV, la firme’, Dalia Durán explicó que la confusión surgió debido a la promoción que dio a entender que ella aparecería junto a su expareja, John Kelvin, algo que negó rotundamente. "Esa promoción salió hoy y yo también me he sorprendido, pero dan a entender como si yo me voy a presentar con el señor Jonathan, cosa que no es cierta. Sí he pasado polígrafo, pero no he grabado el programa en sí", comentó la cubana, dejando claro que su participación será de manera individual.

Durán aprovechó la ocasión para reafirmar que en el programa hablará sobre su experiencia con John Kelvin, a quien no dudó en calificar como su agresor. "John ha sido mi agresor, lo tengo clarísimo”, expresó, al recordar los episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su relación. En ese sentido, la cubana aseguró que contará su verdad sin la presencia de su ex pareja. “Voy a contar mi verdad, lo que he vivido tantos años", concluyó.