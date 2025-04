Patricio Parodi y tiktoker Milenka pasan incómodo momento en tienda Louis Vuitton: “¿Ni siendo artista?”

Patricio Parodi, exintegrante de 'Esto es guerra', acompañó a la tiktoker Milenka Nolasco en un día de compras por un centro comercial en Perú. La pareja de influencers transmitió en vivo a través de la plataforma Kick, mostrando una faceta diferente del conocido chico reality en comparación con su imagen televisiva. Sin embargo, su visita a la tienda Louis Vuitton tuvo un incidente.

Patricio Parodi y Milenka protagonizan incómodo momento en tienda Louis Vuitton

Al llegar a la puerta, un agente de seguridad les explicó que debían esperar unos 10 minutos antes de ingresar, ya que la atención dentro de la tienda es personalizada. Además, se les informó que no podían ingresar con cámaras, algo que resultó incómodo para los influencers, acostumbrados a compartir cada momento con sus seguidores. Mientras Patricio accedió sin mayores problemas a esperar, Milenka no pudo evitar cuestionar la situación.

Patricio Parodi y tiktoker Milenka en tienda Louis Vuitton. Foto: composición LR/ captura de Kick

Su comentario, "¿Ni siendo artista?", captó rápidamente la atención de los usuarios en redes sociales, generando controversia y discusión sobre el verdadero nivel de fama de la tiktoker. La frase de Milenka provocó una ola de reacciones, pues muchos comenzaron a señalar que, aunque la influencer tiene una base de seguidores, no goza de la misma notoriedad que otras figuras del medio. En ese contexto, las redes no tardaron en comparar su nivel de visibilidad con el de otros artistas, lo que añadió un toque de incomodidad a la situación.

La situación no mejoró cuando, al recorrer el centro comercial, un vigilante se acercó para preguntar si contaban con la autorización para grabar. Aunque ambos afirmaron que no tenían permiso físico, aseguraron haber conversado con otro agente de seguridad anteriormente.No obstante, Milenka insistió, "Cuando eres artista puedes grabar", lo que nuevamente generó una respuesta mixta entre los internautas, quienes no tardaron en comentar sobre la diferencia de percepciones respecto a la categoría de "artista". A pesar de estos momentos incómodos, Patricio Parodi se mostró tranquilo y sin mayores alteraciones ante las situaciones.

Influencers aseguraron que tenían permiso para grabar en centro comercial. Foto: captura de Kick

¿Por qué Patricio Parodi no está en 'Esto Es Guerra'?

En una reciente entrevista, el exintegrante de Esto es guerra habló sobre su salida del programa y las circunstancias que la rodearon. Según explicó, inicialmente presentó algunos requerimientos a la producción para su participación, los cuales fueron aceptados y el contrato fue firmado. Sin embargo, al día siguiente, la producción le informó que finalmente no participaría en la nueva temporada del reality. "No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No tiene que ver con el tema económico", aclaró, dejando claro que su salida no estuvo relacionada con disputas personales.