Patricio Parodi reaccionó en vivo a las impactantes confesiones de Elías Montalvo en 'El valor de la verdad'. Cuando se mencionó la aterradora caída que sufrió el influencer, ‘Pato’ sorprendió al revelar nuevos detalles sobre lo sucedido, explicando que 'Esto es guerra' no era responsable de la seguridad en los juegos de altura.

Según Parodi, el reality contrató a una empresa de bomberos para garantizar la seguridad de los guerreros en estos juegos, quienes se encargaban de vigilar las líneas de vida y utilizar las poleas para asistir en caso de una caída. Sin embargo, en esa ocasión, hubo un error de concentración por parte de uno de los bomberos, lo que provocó el accidente.

Patricio Parodi explica las razones detrás de la caída de Elías Montalvo

A través de una transmisión en su cuenta de Kick, Patricio Parodi ofreció detalles sobre la dramática caída de Elías Montalvo, quien se desplomó desde más de 10 metros de altura durante un juego en 'Esto es guerra'. Según Parodi, en ese tipo de pruebas de altura, cada guerrero tiene asignado un bombero para asegurar la línea de vida. Sin embargo, en el caso de Elías, el bombero encargado no estuvo lo suficientemente atento, lo que casi provoca una tragedia.

“El bombero responsable de Elías, el que tenía su pita, había pensado que la persona que había perdido era el del costado y era su compañero, el que lo tenía que aguantar. Entonces, cuando cae y comienza a correr la pita (…) Error no tener guantes y otro error no estar atento porque es un juego de altura y es un juego de riesgo (…) Entonces mete las manos para tratar de frenarlo y que no se caiga. Por eso es que Elías no se cae de una, si Elías se cae de una hubiera podido pasar muchas cosas”, explicó Patricio, detallando lo que ocurrió durante el incidente.

Patricio Parodi también habló sobre el rol de la empresa de bomberos y cómo, a pesar de la intervención de SUNAFIL, el programa no sufrió consecuencias. Según el exchico reality, la responsabilidad recayó completamente en los bomberos que estaban a cargo de la seguridad en ese momento.

“Fue un milagro. Obviamente, responsabilidad 100% del bombero, imagino que por eso es que cuando entró SUNAFIL a hablar con el programa y ver lo de los juegos, como que de cierta manera a América no le pasa nada, porque en papeles ‘Esto es guerra’ contrata a una empresa de bomberos, que son los responsables del juego y, obviamente, la falta al 100% fueron de los bomberos”, concluyó Parodi.

Elías Montalvo no habló sobre su caída en 'El valor de la verdad'

Elías Montalvo optó por poner fin a su participación en 'El valor de la verdad' al llegar a la pregunta número 16, que decía: “¿Te dieron S/30.000 para que no hables de tu accidente en 'Esto es guerra'?”. Tras leerla, el influencer decidió utilizar su comodín y retirarse, asegurando un premio de S/15.000.

Como se recuerda, Elías Montalvo sufrió un grave accidente en 2021 mientras participaba en 'Esto es guerra'. Durante un juego en el que respondió incorrectamente a una pregunta, debía ser soltado al vacío, pero la "línea de vida" que debía sostenerlo falló, lo que provocó su caída desde una altura de 15 metros. Esta pregunta sobre su accidente fue una de las más esperadas en el programa.

Ante la pregunta de Beto Ortiz, Montalvo simplemente comentó: “Creo que decido ya no continuar. Me retiro. Ha sido suficiente”. Acto seguido, utilizó su comodín y fue aplaudido por los presentes. "Ha sido divertido y a la vez un poco tenso. De tanto que uno tiene guardado, siempre es bueno sanar y qué mejor que diciendo la verdad”, afirmó.