Jota Benz se refirió a la polémica transmisión en vivo de Patricio Parodi y Piero Arenas, quienes fueron duramente criticados por protagonizar cuestionables escenas junto a dos jóvenes. La controversia creció tanto que Piero terminó siendo separado de 'Esto es guerra', generando aún más debate en redes sociales.

El cantante señaló que, si bien cada uno es libre de hacer lo que quiera, debe asumir la responsabilidad de sus actos. Además, advirtió que este tipo de contenido no es compatible con la televisión y que situaciones como esta pueden afectar la imagen pública de los involucrados y traerles serias consecuencias en su carrera.

Jota Benz crítica la transmisión de Patricio Parodi y Piero Arenas

Luego de que Patricio Parodi generara controversia en la plataforma Kick por una transmisión en la que se besó con dos señoritas junto a Piero Arenas, competidor de 'Esto es guerra', Jota Benz se mostró firme al opinar sobre el tema. En su programa en Radio La Zona, reveló que conversó con Piero tras el escándalo y dejó en claro su postura sobre este tipo de contenido.

"Hablemos de los streams en general, lo que está pasando, si bien es cierto Pato está incursionando en esto, pero él no está haciendo la trasmisión solo... Es verdad y ayer se lo dije a Piero: 'Hermano si tu quieres hacer tus trasmisiones, etc, hazlas. Total es su vida está soltero quiere hacer lo que quiere y cada uno es libre de hacer lo que quiere, pero eso no es compatible con la televisión", expresó la pareja de Angie Arizaga.

Jota Benz también resaltó la importancia de pensar en las consecuencias antes de hacer este tipo de transmisiones, especialmente para quienes forman parte de la televisión. "No es compatible con muchas cosas, entonces hay que elegir bien el rumbo que uno quiere y pensar en las consecuentes. Yo sí no me veo en un streams haciendo cosas que yo siento que se hacen con tu pareja y entre cuatro paredes", agregó.

Piero Arenas fue despedido de 'Esto es guerra'

El pasado 27 de marzo, Piero Arenas confirmó su salida de 'Esto es guerra' tras el escándalo generado por una polémica transmisión en la plataforma Kick, en la que, junto a Patricio Parodi y otros creadores de contenido, protagonizó cuestionables escenas bajo los efectos del alcohol.

Durante una de sus transmisiones en Kick, el modelo se despidió de sus seguidores y reveló que decidió enfocarse en el streaming. "Agradezco a toda la gente que siempre me apoyó en el programa, la gente que se ganó mi cariño, desde los camarógrafos, la producción, compañeros, mi jefe Peter (Fajardo) y las cabezas. Gracias por todo lo vivido, por haberme dado de comer todos estos años", mencionó Piero Arenas, ahora exparticipante de 'Esto es guerra'.