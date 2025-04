La vida sentimental de Mauricio Diez Canseco vuelve a acaparar titulares. Esta vez, no por una controversia, sino por la emotiva reacción de su actual pareja, Aixa Sosa, quien no pudo contener las lágrimas durante su aparición en el programa 'Amor y fuego'. La modelo argentina rompió en llanto al referirse a la familia del empresario y a su relación con Daylin Curbelo, ex del popular 'Pizzero', quien está próxima a dar a luz.

El empresario de 61 años, conocido como ‘Brad Pizza’, sorprendió al presentar públicamente a su nueva pareja, 33 años menor que él, con quien asegura haber encontrado la estabilidad emocional que buscaba. La entrevista fue transmitida este viernes 11 de abril, y dejó varios momentos que generaron amplio eco en redes sociales.

Aixa Sosa, novia de Mauricio Diez Canseco, llora en plena entrevista

Durante la conversación televisiva, Aixa Sosa, pareja de Mauricio Diez Canseco, se mostró serena al principio, pero su voz se quebró al tocar temas sensibles como la familia de su pareja y su relación con Daylin Curbelo, madre de los próximos hijos del empresario. “La conozco a ella, ya hemos hablado. Me parece una persona muy humilde, muy respetuosa. Y no, no estoy celosa”, afirmó Aixa frente a las cámaras de 'Amor y fuego', mostrando madurez ante una situación que involucra directamente a la expareja de su actual novio.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cuando habló sobre sus deseos de ser madre en el futuro: “Más adelante sí, con un poquito más de años. Tengo 27… más de grande”, dijo con sinceridad. Al ser consultada sobre qué la enamoró de Diez Canseco, no pudo contener el llanto y expresó entre lágrimas: “Su familia. Es muy fuerte esto para mí”, visiblemente emocionada.

Mauricio Diez Canseco convencido de haber encontrado el amor

Por su parte, Mauricio Diez Canseco reafirmó su compromiso con Aixa Sosa y defendió la relación pese a las críticas por la diferencia de edad. “Quiero comunicar que, después de tantos años de buscar y buscar el amor... hoy creo haberlo encontrado. Tenemos 4 meses de relación. Toda mi familia me apoya”, declaró el empresario ante la prensa.

Diez Canseco también resaltó que esta nueva etapa sentimental le ha devuelto la ilusión. “A mí me puede quedar 10, 20 o 30 años de vida, y lo que más quiero es mi felicidad. Esto recién comienza. Por ella mato, doy la vida. Camila lo sabe, mis hijos lo saben, la mamá de Camila también. Hemos encontrado el equilibrio perfecto”, comentó, en alusión a su entorno familiar y al respaldo que ha recibido.