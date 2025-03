El reconocido empresario Mauricio Diez Canseco sorprendió al oficializar públicamente su relación con la modelo argentina Aixa Sosa. La revelación se dio el viernes 28 de marzo durante el evento 'Desfile de ángeles', donde ambos aparecieron juntos por primera vez como pareja.

Durante el evento, Camila, hija del popular ‘Pizzero’, expresó su total respaldo a la relación, asegurando que apoya a su padre porque lo ve feliz y atravesando una gran etapa personal. Aixa Sosa, integrante del elenco 'Las vedettes doradas de Argentina', no pudo contener la emoción al escuchar el mensaje de Camila y rompió en llanto frente a la prensa. "Estoy muy emocionada", confesó la joven modelo.

Mauricio Diez Canseco, el empresario de 60 años, confesó estar profundamente enamorado de Aixa Sosa, una modelo argentina de 27 años que forma parte del grupo artístico 'Las vedettes doradas de Argentina' de la cadena Rústica. Según contó, llevan cuatro meses de relación y, aunque intentó mantener el romance en privado, decidió hacerlo público porque el amor que siente por ella es genuino. El empresario aseguró que Aixa llegó a su vida cuando menos lo esperaba y está profundamente enamorado de ella.

Todo ocurrió frente a Camila Diez Canseco, quien es conocida por ser una hija celosa con su padre. Para sorpresa de muchos, mostró su completo apoyo a la relación. Durante el evento, el 'Pizzero' le agradeció públicamente el respaldo. A lo que Camila resaltó que ve muy feliz a su padre ahora que está junto a la joven argentina.

"Es como tú conmigo: si me ves con alguien que me hace sentir mal o no me ves bien con esa persona, por eso no la vas a querer. Pero si tú me ves bien, contenta, y ves que me siento y me veo mejor, te vas a sentir feliz y vas a querer a esa persona. Es lo que me pasa con Aixa, te veo bien, te veo floreciendo, te veo en tu mejor momento. En verdad, estás 'glowing'", afirmó con emoción.

La emotiva reacción de Aixa Sosa tras recibir el apoyo de la hija de Mauricio Diez Canseco

Esto conmovió profundamente a Aixa Sosa, de 27 años, quien no pudo evitar romper en llanto al escuchar las palabras de Camila Diez Canseco. "Yo estoy emocionada, muy lindas palabras", expresó visiblemente emocionada mientras se secaba las lágrimas frente a la prensa.

Al ser consultada sobre la posibilidad de formar una familia con Mauricio Diez Canseco, la modelo respondió con sinceridad: "Sí, yo creo que sí", dejando abierta la puerta a tener hijos en un futuro. Además, cuando le preguntaron qué era lo que más le gustaba de su pareja, no dudó en responder con firmeza: "La familia", destacando el vínculo cercano que Mauricio mantiene con su hija.