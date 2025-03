Mauricio Diez Canseco confirma su relación con modelo argentina: "Diosito me envió a mi ángel"

El reconocido empresario y fundador de la cadena de restaurantes Rústica, Mauricio Diez Canseco, confirmó su relación sentimental con la modelo argentina Aixa Sosa. La presentación oficial tuvo lugar el pasado 28 de marzo, en un evento en el que el popular 'Pizzero' se mostró visiblemente emocionado al lado de su nueva compañera.

Frente al público y ante su hija Camila, el empresario confesó que está enamorado. “Todos en la vida tenemos una oportunidad, hombres y mujeres, porque hay días buenos y días malos y encontrar el amor es muy difícil. Diosito me mandó a mi ángel y espero que también a cada uno de ustedes les mande su angelita o su angelito. No hay edad para enamorarse”, afirmó.

Mauricio Diez Canseco presenta a novia argentina con romántico mensaje

Con 50 años de edad, Mauricio Diez Canseco no dudó en expresar que está profundamente enamorado de Aixa Sosa, una joven modelo de 27 años que forma parte de 'Las vedettes doradas de Argentina', el grupo artístico que integra junto a Jordana Micol, Araceli Gruizz y Cynthia Tintoré, y que es parte de la popular cadena Rústica.

Diez Canseco destacó que conoce la modelo Aixa Sosa desde hace cuatro meses y que, aunque intentó mantener su relación en privado, ya no pudo ocultar lo que siente por ella. Según sus palabras, el amor llegó a su vida cuando menos lo esperaba y considera que la extranjera es el "ángel" que necesitaba para llenar su corazón de alegría.

Novia de ‘Pizzero’ aclara que diferencia de edad no es un obstáculo para su amor

La diferencia de edad de más de 20 años no representa un obstáculo para su amor. En declaraciones previas, la argentina comentó que el empresario la ha conquistado con su caballerosidad y detalles, destacando que tienen muchas cosas en común. “Es un caballero, una persona buena, detallista y todo eso me conquistó. Soy una chica sensible y tenemos muchas cosas en común, nos llevamos bien. Nos han visto juntos en varias ciudades, todo va fluyendo”, comentó la modelo.

Asimismo, Aixa Sosa, de 27 años, fue clara al señalar que la diferencia de edad no es un obstáculo para su romance y afirmó que no le interesa el pasado amoroso de Diez Canseco. “Nadie es santo”, expresó con sinceridad, asegurando que ha encontrado en él al hombre perfecto. Además, admitió ser una persona celosa, pero confía plenamente en el empresario peruano.