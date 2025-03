El conocido empresario Mauricio Diez Canseco sorprendió al hacer pública su relación con la modelo y deportista argentina Aixa Sosa. La oficialización se dio durante el evento 'Desfile de ángeles', donde el empresario declaró estar profundamente enamorado y dispuesto a enfrentar cualquier crítica. "Nos conocimos en noviembre gracias a amigos en común. Le hablé de un proyecto y, al final, el productor se enamoró de la artista", reveló.

Aixa Sosa, quien forma parte de 'Las vedettes doradas de Argentina', no pudo contener la emoción al escuchar a su pareja hablar con tanta apertura sobre su romance. La modelo confesó que no esperaba una declaración pública tan intensa, pero aseguró estar feliz por el amor que han construido en estos meses.

¿Cuál fue la reacción de Camila Diez Canseco?

Camila Diez Canseco, conocida por ser una hija protectora con su padre, sorprendió al mostrar su total respaldo a la relación. Durante el evento, compartió su experiencia al conocer a Aixa y destacó la buena relación que han desarrollado.

"Veo a mi papá tan feliz. Miren, yo fui a almorzar con Aixa, fuimos las dos solas y, la verdad, solo puedo decir que hubo una conexión con ella. Me llevé súper bien, tenemos muchas cosas en común, la veo con un aura y un alma lindas, una buena persona, y eso hizo que me agrade estar con ella. Cada vez nos hemos vuelto más amigas, así que, papito, tienes mi bendición, estoy contenta por ti.", declaró Camila con entusiasmo.

Además, resaltó el impacto positivo que la relación ha tenido en Mauricio Diez Canseco: "Ha bajado 15 kilos y lo veo más chibolo que nunca, le ha hecho realmente bien. Estoy muy feliz por ti, feliz de que Aixa haya llegado a nuestras vidas".

Novia de ‘Pizzero’ aclaró que diferencia de edad no es un obstáculo

La diferencia de edad de más de 20 años no representa un obstáculo para su amor. En declaraciones previas, la argentina comentó que el empresario la ha conquistado con su caballerosidad y detalles, destacando que tienen muchas cosas en común. “Es un caballero, una persona buena, detallista y todo eso me conquistó. Soy una chica sensible y tenemos muchas cosas en común, nos llevamos bien. Nos han visto juntos en varias ciudades, todo va fluyendo”, comentó la modelo.