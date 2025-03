Mauricio Diez Canseco, destacado empresario y creador de la famosa cadena de restaurantes Rústica, ha hecho oficial su romance con la modelo argentina Aixa Sosa. La revelación de su relación se llevó a cabo el 28 de marzo durante un evento, donde el conocido ‘Pizzero’ no pudo ocultar su alegría al compartir el momento con su nueva pareja.

Ante diferentes medios de comunicación, Mauricio Diez Canseco dejó en claro que defenderá a su novia de los detractores, ya que ahora solo quiere disfrutar la relación a pesar de los comentarios negativos que pueda recibir. “Yo por ella mato, doy la vida”, señaló el empresario sobre su pareja.

PUEDES VER: Modelo argentina grita su amor por Mauricio Diez Canseco y asegura que su pasado no importa

Mauricio Diez Canseco defiende su nueva relación

El empresario Mauricio Diez Canseco está viviendo su mejor momento, al lado de la modelo Aixa Sosa quién es su nueva novia y con la que lleva aproximadamente 4 meses. Por ello, el dueño de Rústica no dudó en hacer saber a la prensa, que encontró el ‘amor perfecto’.

“Quiero comunicar que después de tantos años de buscar y buscar el amor, osea el amor perfecto, la vida perfecta. El día de hoy, creo convencido de haberlo encontrado y ese es un comienzo. Tenemos 4 meses de relación. Toda mi familia me apoya”, detalló al inicio.

En esa misma línea, Mauricio Diez Canseco dejó entrever que intenta tomarse todo con calma ya que llevan poco tiempo como pareja, pero destacó que toda su familia está de acuerdo con su romance con la joven modelo.

“No hay tiempo para más. A mí me puede quedar 10, 20 años, 30 años y lo que más quiero es mi felicidad. Esto recién estamos comenzando, osea son 4 meses, no me pidan más tampoco. Entonces, yo por ella mato, doy la vida. Camila lo sabe, mis hijos lo saben, la mamá de Camila. O sea, hemos encontrado el equilibrio perfecto”, agregó ante las cámaras.

PUEDES VER: Mauricio Diez Canseco envía emotivo mensaje sobre la pronta llegada de sus mellizos

Mauricio Diez Canseco mandó potente mensaje

Por otro lado, Mauricio Diez Canseco dejó en claro que no le importan las críticas que puedan recibir por la diferencia de edad, por lo que no dudará en defender a Aixa Sosa de los detractores.

“Estoy dispuesto a pelear contra todos los trolls de las redes que van a ir en contra. Incluso, perdóneme, pero me voy a pelear con ustedes mismos. Con cada uno de ustedes y voy a pelearme con sus lengüas. Porque ahora sí que encontré el amor de mi vida, lo voy a pelear así como un gladiador. Encontré la felicidad y no la cambio por nada”, concluyó ante la prensa.