En la tarde del 7 de abril, 'Magaly TV, la firme' presentó un adelanto de imágenes exclusivas que mostraban a Paco Bazán y Susana Alvarado dándose un beso en el aeropuerto. A pesar de los rumores sobre su relación, nunca se había confirmado si estaban juntos. Sin embargo, la difusión de las imágenes dejó claro que algo más estaba ocurriendo entre ellos, generando una gran emoción en sus seguidores.

Durante la noche, el programa de Magaly Medina detalló que, en el video, Paco Bazán y Susana Alvarado parecen estar en un ambiente íntimo, abrazados y con lentes de sol. Lo que comenzó como un gesto afectuoso, con el exfutbolista besando la cabeza de Alvarado y susurrándole al oído, dio paso a una situación tensa cuando la cantante se mostró visiblemente afectada, limpiándose el rostro y llorando.

Paco Bazán y Susana Alvarado protagonizan tensa discusión

Las imágenes de 'Magaly TV, la firme' mostraron una dinámica conflictiva entre Paco Bazán y Susana Alvarado. Tras el gesto de cariño inicial, la situación se tornó incómoda cuando ella rechazó un nuevo beso de Bazán y empezó a llorar. Las lágrimas de la cantante de Corazón Serrano parecían reflejar una profunda incomodidad, mientras que Paco intentaba consolarla.

A pesar de su resistencia, Paco no se apartó y la abrazó nuevamente. Fue en ese momento cuando la tensión alcanzó su punto máximo, con Susana encarando al conductor en lo que parecía una discusión acalorada. Aunque las palabras no se escucharon claramente, el lenguaje corporal no pasó desapercibido para los reporteros: Susana parecía estar reprochándole algo mientras se limpiaba el rostro.

Luego de este momento tenso, la situación dio un giro cuando, después de un intercambio de palabras, Paco Bazán y Susana Alvarado compartieron un beso. Ambos, aparentemente más tranquilos, se abrazaron y se dirigieron al embarque hacia Piura.

Magaly reacciona al ampay de Paco Bazán y Susana Alvarado

Magaly Medina, al ver las imágenes, no pudo evitar hacer sus observaciones. "Se agarra la cara, los ojos, y él tratando de consolarla, pero no sé qué le reclamaría. Acaban de empezar, una pareja que recién empieza, ¿por qué tendría que haber una discusión fuerte con llanto incluido?", comentó la 'Urraca'. "Las mujeres generalmente lloramos porque algo nos conmueve o nos da mucha ira, pero no sé cuál sería su reclamo (...) Nos hubiera gustado tener un microfonito para saber de qué hablaban", agregó.

"Ya no se esconden. Después de este ampay, evidentemente, menos", continuó Magaly. "Es un súper chape, Paco Bazán está enamorado, ha vuelto a ver la vida bajo otro prisma, con otro color", concluyó.