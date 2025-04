A pesar de compartir canal con Magaly Medina, Paco Bazán no ocultó su molestia tras la emisión de un ampay en el que se le ve besando a Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, dentro de una capilla en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las imágenes fueron difundidas por el programa 'Magaly TV, la firme', generando la incomodidad del conductor de 'El deportivo en otra cancha', quien decidió manifestarse indirectamente a través de sus redes sociales.

Horas antes de la emisión completa del reportaje, el programa de espectáculos compartió un adelanto donde se mostraban los gestos románticos entre Paco Bazán y Susana Alvarado. Las imágenes, consideradas por muchos como una confirmación de su relación, causaron sorpresa entre sus seguidores, ya que ambos habían optado por mantener su vínculo en la privacidad.

¿Cuál es el comentario contra Magaly Medina que Paco Bazán apoyó por ampay con Susana Alvarado?

En medio de la controversia, el exarquero profesional no realizó declaraciones directas, pero su actividad en redes sociales habló por él. Paco Bazán dio "me gusta" a un comentario publicado en la cuenta oficial de ATV contra Magaly Medina. “¿Ampay? Están falta de contenido, ¿no? Si ellos son pareja”, decía el mensaje que recibió el respaldo del conductor deportivo, dejando en claro su malestar con la periodista de espectáculos.

La reacción del exfutbolista no pasó desapercibida, y la propia conductora no dudó en responderle en su programa y recordándole que nunca había oficializado su relación con Susana Alvarado. Además, defendió su reportaje asegurando que las imágenes difundidas sí calificaban como un verdadero “ampay”. “¿Por qué le das like, Paco Bazán? No seas picón. Hay cosas que se pueden sobreentender, pero estas imágenes demuestran que realmente existe una relación”, afirmó.

La conductora de televisión enfatizó que, aunque existieran rumores previos sobre la relación, no se les había visto públicamente como pareja. “Hasta el momento, no te habíamos visto chapar con nadie”, comentó Medina, añadiendo que el contexto en el que se captó el beso —una capilla del aeropuerto— dejaba claro que la pareja no quería ser vista.