Susana Alvarado reaparece con sorpresiva publicación tras tensa discusión y ampay con Paco Bazán

La cantante Susana Alvarado, integrante de la popular banda Corazón Serrano, ha reaparecido en sus redes sociales luego de la reciente polémica generada por un ampay que la mostró en una situación tensa y dramática junto a Paco Bazán, conductor de 'El deportivo'. La imagen captada en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde ella fue captada llorando y besándose con el exarquero, encendió los rumores sobre un posible romance entre los dos. Sin embargo, la artista ha optado por no dar detalles sobre los hechos ocurridos y mantiene el misterio.

Lo que más ha sorprendido a sus seguidores es la publicación que Susana Alvarado compartió en sus historias de Instagram, en la cual no aparece junto a Paco Bazán. En lugar de eso, la cantante subió una fotografía de un lugar paradisiaco, dejando a sus fanáticos con más preguntas que respuestas.

Susana Alvarado publica sorpresiva foto tras ampay con Paco Bazán

Después del escandaloso ampay que la mostró en una conversación acalorada y momentos de aparente reconciliación con Paco Bazán, Susana Alvarado decidió reaparecer en sus redes sociales, pero de una manera enigmática. Lejos de aclarar su situación con el conductor o hacer una publicación referente al incidente, la cantante de Corazón Serrano sorprendió a sus seguidores con una foto de lo que parece ser un paradisíaco destino turístico.

Susana Alvarado. Foto: Captura Instagram

Al parecer, Alvarado prefiere mantenerse alejada de las especulaciones sobre su relación con Bazán. Mientras tanto, la imagen, que no incluye a Paco Bazán, generó aún más interrogantes entre sus fans, quienes esperan con ansias una explicación o confirmación de lo sucedido entre ambos. Hasta el momento, la artista no ha hablado públicamente sobre la discusión que se dio dentro de la capilla del aeropuerto, un espacio donde fue grabada en medio de un intenso intercambio de emociones.

Paco Bazán enfrenta a Magaly Medina

Mientras Susana Alvarado se mantiene en silencio, quien sí ha reaccionado públicamente al ampay es Paco Bazán. El conductor de ATV no tardó en manifestar su apoyo a un comentario que circuló en redes sociales, donde un usuario defendió la cercanía entre él y Alvarado, sugiriendo que no hay nada de malo en que ambos sean pareja. A través de un 'me gusta' en esta publicación, el exportero de Universitario pareció dar su aprobación a la idea de que su relación con Susana podría ser algo más que una simple amistad.

Paco Bazán.

Este gesto no pasó desapercibido por Magaly Medina, quien, como siempre, no tardó en hacer un comentario irónico en su programa 'Magaly TV, la firme'. En el espacio televisivo, la periodista cuestionó a Bazán por su actitud, sugiriendo que su reacción solo confirmaba lo que muchos habían sospechado. “¿Por qué le das like, Paco Bazán? No seas picón”, comentó Magaly, sugiriendo que el conductor estaría molesto por las insinuaciones sobre su relación con la cantante.