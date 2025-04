La polémica entre Magaly Medina y Alejandra Baigorria continúa creciendo con cada declaración. Durante la emisión de 'Magaly TV, la firme' del 7 de abril, la conocida conductora no dudó en arremeter contra la influencer, acusándola de un comportamiento abusivo y, peor aún, de extorsión. Todo comenzó cuando la empresaria peruana, durante su despedida de soltera en Cartagena, Colombia, fue grabada en las afueras de la discoteca Alquímico mostrando su celular y aparentemente presumiendo de sus "cuatro millones de seguidores" para intentar forzar su entrada al establecimiento.

Ante estas acusaciones, Baigorria no tardó en responder. En la emisión de 'Amor y fuego' del 9 de abril, la influencer lanzó una contundente advertencia a Magaly Medina, asegurando que las palabras de la conductora son "muy graves" y que la presentadora tendrá que demostrar lo que dijo. "Que feo que haya dicho que estoy extorsionando, que soy extorsionadora y palabras muy graves que ella va a tener que demostrar", expreso sumamente molesta.

Alejandra Baigorria con todo contra Magaly Medina

Alejandra Baigorria no se guardó nada al responder a las duras acusaciones de Magaly Medina. En su intervención en 'Amor y fuego' del 9 de abril, la influencer se mostró visiblemente molesta, asegurando que ya no permitirá que la conductora siga lanzando comentarios sin fundamento sobre su persona.

"Siempre hablan sin preguntar, investigar, simplemente se lanzan a hablar lo que no es, no lo voy a permitir. Ya siento que esto es una cosa muy dura contra mi persona y puedo dejar pasar que me diga huachafa, que me diga que ruego por amor, no me importa. Ella solo quiere chancarme, quiere hundirme", declaró , evidenciando su frustración por los constantes ataques de la 'Urraca'.

Además, Baigorria aprovechó la oportunidad para defender su labor como emprendedora y su imagen pública, señalando que no tolera que se critique su trabajo y sus logros. "Trato de enseñar que si se puede hacer negocios en el Perú, que se puede ser una emprendedora, pero eso no lo saca. A mí me molesta porque ella se mete con todo lo que tiene que ver conmigo. Nunca he opinado ni de su marido, ni su familia, de su cumpleaños, de sus viajes ni de sus amigas", manifestó, destacando que nunca se ha referido de manera negativa a la vida personal de Medina, y calificando la actitud de la conductora como un intento de destruir su reputación.

Alejandra Baigorria defiende a sus amigas de críticas de Magaly Medina

En medio de su enfrentamiento con Magaly Medina, Alejandra Baigorria también se mostró firme al defender a sus amigas de los comentarios despectivos que la conductora lanzó durante su programa. Según Baigorria, Medina no tiene en cuenta los sentimientos de las personas a las que critica. "A ella (Magaly) no le importa lo que esas personas sientan. ¿Sabes qué dijo? Dijo, ella se ha ido (a Colombia) y no tiene amigas, se ha ido con sus ayudantes esas que la ayudan en Gamarra. Para mí, eso es un comentario clasista, despectivo, discriminante. ¿Por qué? ¿No puedo ser amiga de mis trabajadores?", expresó la influencer, visiblemente molesta por las insinuaciones de Medina.

Baigorria defendió su derecho a tener una relación cercana con las personas que trabajan con ella, argumentando que no debería ser criticada por esa razón. Además, consideró que las palabras de Medina no solo eran ofensivas, sino también injustas, ya que trataban de menospreciar a quienes la apoyan en su vida personal y profesional.