Alejandra Baigorria se casa con Said Palao el 26 de abril. Foto: composición LR/Willax

Durante su despedida de soltera en Cartagena, Alejandra Baigorria se vio envuelta en una controversia que rápidamente escaló en redes sociales. Un video difundido por el tiktoker Ric La Torre el pasado 7 de abril la mostró discutiendo con el personal de seguridad de un conocido bar colombiano. En el clip se le escucha exclamar: "Mira, tengo 4 millones de seguidores", lo que provocó una ola de críticas por una supuesta actitud soberbia.

No obstante, la empresaria de Gamarra se defendió en el programa ‘Amor y fuego’ emitido el 8 de abril, donde aseguró que sus palabras fueron tergiversadas y que su reacción fue motivada por un aparente acto de discriminación contra uno de sus acompañantes. “Les dije que ustedes nos han mirado despectivamente, nos han mirado de pies a cabeza y yo los estoy grabando porque tengo 4 millones de seguidores, porque los voy a exponer por la discriminación que están haciendo”, afirmó Baigorria.

Alejandra Baigorria cuenta lo que ocurrió en discoteca colombiana

En el video completo mostrado por el programa de espectáculos, se aprecia que la exchica reality Flor Ortolá también encaró al personal del local, visiblemente molesta por la actitud que tuvieron hacia un amigo suyo que llevaba un vestido. “Nos miró y nos hizo ‘uhmmm’”, reclamó la argentina. Ante esta situación, Alejandra Baigorria intervino para defender a su grupo.

“¡No! ¿Sabes qué, Flor? Yo no quiero entrar acá, pero yo voy a pasar esto en mi país, en Perú, donde tengo 4 millones de seguidores y también tengo colombianos. Esto es una discriminación y lo voy a pasar”, declaró Baigorria.

La influencer negó categóricamente haber actuado con prepotencia. Según explicó, el clip viral solo mostraba una parte de los hechos y no reflejaba el verdadero contexto. “Este video fue grabado después, pero ahí dice Flor: ‘Ustedes nos miraron de pies a cabeza, de forma burlona’. Ahí está, eso fue, ese es realmente el contexto”, explicó en televisión nacional.

Finalmente, la popular empresaria peruana pidió no ser juzgada injustamente. “La gente me está atacando, que una 'ubicaina a Alejandra' cuando en realidad yo jamás he sido así, es algo que ni siquiera debería explicar, pero hay que explicar algo que se sacó de contexto o que lo han querido sacar de contexto”, puntualizó.