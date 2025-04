Alejandra Baigorria se casa con Said Palao el 26 de abril. Foto: Composición LR/América/Instagram

Alejandra Baigorria disfruta actualmente de unos días de celebración en Colombia, donde viajó junto a sus amigas para celebrar su despedida de soltera. La empresaria y figura mediática se encuentra próxima a casarse con Said Palao el 26 de abril y ha compartido varios momentos del viaje en sus redes sociales, mostrando con entusiasmo las actividades que ha realizado. No obstante, su estadía en tierras colombianas no ha estado exenta de polémica.

En las últimas horas, un video difundido por el tiktoker Ric La Torre ha generado revuelo en redes sociales. El material audiovisual muestra a Alejandra en los exteriores de una conocida discoteca en Cartagena, en un intento fallido por ingresar al local junto a su grupo de amigas. Este episodio, que ocurrió durante la madrugada, encendió las alarmas por la actitud que habría tomado la influencer en medio de la situación.

Alejandra Baigorria y el incidente en la discoteca de Colombia

De acuerdo con el relato difundido por Ric La Torre, la prometida de Said Palao habría intentado persuadir al personal de seguridad del bar argumentando su número de seguidores en redes sociales. “Mira, soy Alejandra Baigorria y tengo 4 millones de seguidores”, se le escucha decir mientras muestra su celular a la persona encargada de la entrada, en aparente estado de ebriedad.

El tiktoker también compartió el testimonio de una fuente anónima que presenció el hecho: “Ayer, Alejandra Baigorria, la de 'Combate', tenía su despedida, pero creo que ya no la dejaron entrar a un bar famoso en Cartagena porque ya iba a cerrar. Lo peor es que estaba ebria (...) el colombiano ni idea de quién era."

Community Manager de Alejandra Baigorria explica lo sucedido

Horas después, Ric La Torre compartió el descargo del community manager de Alejandra Baigorria, Piero, quien también aparece en el video. En su versión de los hechos, Piero explicó que en el bar Alquímico no querían dejarlos entrar debido a que él llevaba puesto un vestido. Según el relato, Alejandra, en un intento de defender a su amigo, mencionó su número de seguidores en redes sociales como una forma de exponer lo que estaban viviendo. Además, detalló que incluso hablaron con la policía, pero no habrían tomado ninguna acción al respecto.

Hasta el momento, Alejandra Baigorria no ha emitido declaraciones oficiales sobre lo ocurrido. Mientras tanto, el video sigue generando debate en redes sociales entre quienes cuestionan su comportamiento y quienes la defienden por estar celebrando una ocasión especial.