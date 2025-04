El pasado 30 de marzo, Melissa Klug reapareció en el programa 'El valor de la verdad' y sorprendió al contar su versión sobre el comentado mensaje que Christian Cueva le envió años atrás: “¿Esa cosita es mía?”. La empresaria aseguró que el futbolista hizo ese comentario luego de ver una publicación en la que ella aparecía usando una esclava que a él le obsequió, lo cual, según dijo, se dio en un contexto completamente amistoso.

'La Blanca de Chucuito' explicó que el intercambio se dio en 2017, cuando coincidieron en un restaurante de Cuto Guadalupe, y afirmó que nunca hubo un acercamiento íntimo entre ambos. También indicó que aclaró la situación con Pamela López, esposa de Cueva, y negó que existiera algún tipo de relación sentimental. No obstante, esta versión ha sido puesta en duda por algunos personajes de su entorno, entre ellos, Evelyn Vela, quien decidió opinar públicamente sobre el tema.

¿Qué dijo Evelyn Vela sobre Cueva y Melissa Klug?

En la edición del 8 de abril del programa 'Todo se filtra', Evelyn Vela, antigua amiga de Melissa Klug, fue consultada sobre el supuesto regalo que Christian Cueva habría hecho a la 'Blanca de Chucuito'. La ex vedette respondió con ironía: “Nadie se la cree”, y dejó en claro que desconoce los detalles: “No sé la historia verdadera de 'la cosita' porque yo he parado de dejar bastante tiempo con Melissa, te soy sincera”.

Al ser cuestionada sobre si alguna vez vio la esclava, Evelyn Vela respondió tajante: “No, nunca se la he visto, nunca me ha comentado tampoco”. También consideró extraño el mensaje que desató el escándalo: "Cuando alguien regala una esclava, uno dice: 'Oye, qué chévere', 'qué bacán', 'qué bonito'. Pero lo de 'esa cosita es mía'… me parece muy raro". Finalmente, lanzó una frase que alimentó aún más las especulaciones: “Debe tenerla guardada porque es un recuerdo, ¿no?”.

Melissa Klug y los regalos que recibió de Christian Cueva

Hace unas semanas, en una entrevista telefónica con 'Amor y fuego', Evelyn Vela aseguró que Melissa Klug habría recibido múltiples obsequios de Christian Cueva. "Los regalitos llegaban a cada rato", afirmó la también exbailarina, dejando entrever que el futbolista tenía gestos constantes con la empresaria.

Si bien Vela admitió no haber visto personalmente estos regalos, aseguró que Melissa Klug le contó sobre uno de ellos. "A mí ella me contó que él le regaló un par de zapatos, yo no sabía de la cartera", mencionó. Además, relató que una vez presenció una videollamada entre ambos en la que 'Aladino', al notar su presencia, se escondió de la cámara. “Melissa me puso en el video y él se escondió para que yo no lo vea, y ella le dijo: ‘No tranquilo, ella es mi amiga’”, recordó.