La amistad entre Melissa Klug y Evelyn Vela parece haber llegado a su fin de manera definitiva. Esto ocurrió luego de que Samahara Lobatón afirmara que la relación de años se rompió debido a que Anne Thorsen, hija de Vela, se involucrara con el novio de su hermana Melissa. Por su parte, Evelyn Vela no dudó en burlarse de la hija de Klug por seguir a Bryan Torres en sus presentaciones en diferentes partes del Perú.

En respuesta, Samahara Lobatón arremetió contra Evelyn Vela, lanzando duras acusaciones y señalando que practicaba "brujería" con sus parejas. Además, volvió a criticar a Anne Thorsen por haber traicionado a su hermana.

Samahara Lobatón acusa a Evelyn Vela de hacer brujería

En la última emisión de 'Magaly TV, la firme', este 27 de febrero, un "urraco" se comunicó con Samahara Lobatón para consultarle sobre las recientes declaraciones de Evelyn Vela, quien le aconsejó seguir cuidando su relación con Bryan Torres. Al respecto, la hija de Melissa Klug sorprendió al asegurar que la 'Reina del sur' usaba la brujería para mantener sus relaciones sentimentales. "Me mandó a cuidar a mi marido y eso es lo que hago. Ella, antes de hablar de mí, debe ver en ella toda la brujería que les hace a sus maridos para retenerlos", expresó.

Por otro lado, Samahara Lobatón también arremetió contra Anne Thorsen, señalando que su madre no le enseñó valores, luego de presuntamente haberse metido con el novio de su hermana, Melissa Lobatón Klug. "Si su hija no tiene valores ni principios porque su madre jamás estuvo ahí para inculcárselos, no es mi problema. ¡Yo solo he dicho la verdad! Yo podré tener muchos errores, pero jamás he quitado un marido y menos a personas que considero mi familia", sentenció la influencer.

Evelyn Vela se burla de Samahara Lobatón

En una reciente comunicación con 'América hoy', Evelyn Vela se refirió a las afirmaciones que hizo Samahara Lobatón sobre su hija Anne Thorsen. "¿No se cansan con ese tema? La verdad, las cosas se toman de quien vienen, ya aburre eso", empezó diciendo la examiga de Melissa Klug.

Sin embargo, lo que levantó bastante polémica fue cuando Evelyn Vela se refirió a la situación actual de la relación de Samahara Lobatón y el salsero Bryan Torres. "Por favor, tómalo de quien viene. La persona que es feliz no j*de (...) Ella que siga cuidando a su marido nomás, no le queda de otra", concluyó Vela, tajante.