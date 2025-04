Luego de que Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, lo denunciara por presunta violencia psicológica, la empresaria Melissa Klug reapareció en sus redes sociales con un mensaje que no pasó desapercibido. A través de una historia en Instagram, compartió un video con un texto que ha sido interpretado por muchos usuarios como una indirecta hacia el exfutbolista y padre de dos de sus hijos.

El posteo se dio justo después de que se hiciera pública la denuncia contra Jefferson Farfán, la cual detalla un altercado ocurrido el pasado 3 de abril en la vivienda de Ramírez en Jesús María. En este contexto, las palabras de Klug han reavivado la polémica en torno a la conducta de la 'Foquita'.

¿Cuál fue el mensaje de Melissa Klug?

Melissa Klug, actualmente pareja del futbolista Jesús Barco, compartió un video en Instagram que contenía la siguiente reflexión: “Las personas felices no te atacan. Es casi físicamente imposible. No dicen nada malo. No piensan en nada malo. No actúan con la intención de hacerte daño. Están demasiado ocupadas, riéndose, siendo felices. Cuando te atacan por cualquier razón, es porque esa persona no está en paz consigo misma, no tiene nada que ver contigo”.

Aunque en ningún momento mencionó nombres, la publicación coincidió con la reciente denuncia de Darinka Ramírez y fue interpretada por los internautas como una alusión directa a su ex, Jefferson Farfán, con quien ha tenido conflictos legales anteriormente. En 2023, Klug también denunció al exfutbolista por presuntos malos tratos psicológicos hacia uno de sus hijos.

Darinka Ramírez denuncia Jefferson Farfán por violencia psicológica

La denuncia fue presentada el 3 de abril de 2025 ante la Policía Nacional del Perú. Según el testimonio de Darinka Ramírez, madre de la hija menor de Jefferson Farfán, el exfutbolista la habría agredido verbalmente durante una visita a su vivienda en Jesús María. El incidente se habría producido luego de que Ramírez pidiera tener cuidado con unos juguetes que estaban en el suelo, lo que provocó una reacción airada de Farfán.

De acuerdo al parte policial, Jefferson Farfán lanzó expresiones machistas como: “Lárgate, porque yo puedo comprar mil juguetes”, “La vida que tienes es por mí” y “Tú te alimentas de mi pensión”. Estas frases fueron pronunciadas en presencia de la menor, lo que agravó la situación. La influencer manifestó sentirse profundamente humillada y afectada emocionalmente, razón por la cual decidió formalizar la denuncia por violencia psicológica y pedir medidas de protección.