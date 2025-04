Daniela Darcourt se pronunció después de las especulaciones que surgieron debido a su ausencia en la reciente canción 'Se puso de moda' de Cielo Torres. Esta colaboración reunió a otras figuras femeninas de la salsa como Yahaira Plasencia, Paula Arias, Brunella Torpoco y Amy Gutiérrez. Ante los rumores que circularon en los medios, la cantante aclaró su postura y reveló los motivos detrás de su decisión de no participar en el proyecto.

Durante una entrevista, la intérprete de 'Señor mentira' expresó su incomodidad por el hecho de que sus compañeras no la mencionaran durante sus declaraciones ante la prensa. Sin embargo, enfatizó que no se siente molesta por la colaboración en sí. Explicó que rechazó la oportunidad debido a que su agenda estaba demasiado ocupada en ese momento, lo que le impidió sumarse a la canción.

Daniela Darcourt negó llevarse mal con cantantes

Este 7 de abril, el programa ‘América hoy’ presentó las declaraciones de Daniela Darcourt sobre el reciente junte de salseras. En su intervención, la cantante explicó que fue invitada por Cielo Torres para participar en la colaboración, pero tuvo que rechazar la propuesta debido a compromisos previos y su enfoque en proyectos en solitario.

“Sí, me pasaron la voz. Pero estoy bien metida en mis cosas de afuera y definitivamente las colaboraciones se me han juntado. He tenido una propuesta muy interesante para el compositor de Manuel Alejandro que le ha escrito a Alejandro Sanz, a Rosalía, Laura Pausini (...) Se acaba de estrenar mi colaboración con Nesty, mi agenda no me daba para sostener una más. No porque no me quiera juntar con alguien porque me caiga mal”, enfatizó la cantante, destacando cómo sus proyectos internacionales han tomado prioridad en su carrera.

A pesar de su negativa a participar, Darcourt expresó su incomodidad al notar que sus compañeras de la salsa evitaron mencionar su nombre cuando se les preguntó por su ausencia en la colaboración. Sin embargo, dejó claro que no guarda rencor hacia ellas. “Yo no tengo ningún problema, junta a perro, gato, pericote, si quieres, es tu proyecto no el mío. Pero si luego vas a utilizar todo esto para decir: ‘no es que como está fulana, de repente sí’ esas cosas no van conmigo”, sentenció.

Finalmente, Daniela Darcourt aclaró que no se ha sentido excluida por parte del grupo de salseras, pues considera que sus carreras están tomando rumbos distintos y está priorizando lo mejor para ella. “No me he sentido mal ni menos porque hoy se juntaron mis compañeras (…) No es que no quiera, sino que simplemente el norte de mi carrera en este momento está apuntando a otro lado (…) Cada uno hace su carrera y la dirige como mejor le convenga, y en este momento yo estoy viendo lo que me permite seguir avanzando”, concluyó la intérprete.

Yahaira Plasencia habló sobre la ausencia de Daniela Darcourt

La supuesta mala relación entre Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia sigue siendo un tema recurrente y muchos lo vinculan como la causa de la ausencia de Darcourt en la reciente canción de Cielo Torres. Ante estos rumores, Plasencia fue consultada sobre el motivo por el cual la intérprete de ‘Señor mentira’ no participó en la colaboración que promueve la unión entre las salseras peruanas.

Yahaira Plasencia respondió, pero llamó la atención que evitó referirse a Daniela Darcourt. “El proyecto es de Cielito, y cuando me hizo la llamada, yo acepté. No sé si las demás se demoraron o no. Aquí, todas aceptamos con amor y cariño, con mucha admiración por Cielito. Ahora, si ha llamado a otras salseras y no han podido estar, eso le corresponde a ella responder, no es mi proyecto”, comentó la cantante, quien destacó que la decisión de quién forma parte de la colaboración es Cielo Torres.