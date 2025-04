Pamela López y Marisol protagonizarán un esperado reencuentro en medio del escándalo que sacudió el mundo del espectáculo peruano. Tras la polémica generada por los chats entre la cantante y Christian Cueva, expareja de López, ambas figuras se verán las caras en el programa ‘Esta noche’, conducido por Ernesto Pimentel, en su personaje de la Chola Chabuca. La emisión está programada para este sábado 5 de abril y ya ha generado gran expectativa entre los televidentes.

El encuentro se da después de las acusaciones públicas realizadas por Pamela López, quien señaló que Marisol habría tenido un 'affaire' con el futbolista. Según el avance difundido por el programa, la tensión fue tal que 'La Faraona de la cumbia' no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto frente a cámaras.

Pamela López y Marisol se verán nuevamente tras escándalo con Christian Cueva

En el avance publicado del programa, la Chola Chabuca presenta a Marisol como una de sus invitadas especiales. Durante la entrevista, se muestran imágenes donde la cantante rompe en llanto, lo que sugiere que revelará detalles fuertes sobre la polémica que la rodeó en las últimas semanas. Uno de los momentos más impactantes ocurre cuando Ernesto Pimentel le pregunta si estaría dispuesta a tener un enlace en vivo con Pamela López, dejando a Marisol visiblemente sorprendida por la inesperada propuesta.

En las siguientes escenas del avance, se observa el ingreso de Pamela López al set, lo que confirma el tan esperado cara a cara entre ambas mujeres. Este será el primer encuentro público desde que, semanas atrás, Pamela López revelara en el programa 'El valor de la verdad' que Christian Cueva había intentado "afanar" a Marisol. Posteriormente, la cantante mostró supuestos chats con el futbolista, en los que ambos se trataban con evidente cercanía y cariño.

El esperado encuentro entre Pamela López y Marisol se llevará a cabo este sábado 5 de abril en el programa ‘Esta noche’, el nuevo espacio conducido por Ernesto Pimentel. La emisión marcará su estreno en la pantalla chica y será transmitida inmediatamente después de ‘El reventonazo de la Chola’.

Marisol rompe su silencio tras chats con Christian Cueva y lo reta a mostrar pruebas

El pasado lunes 31 de marzo, Marisol decidió pronunciarse públicamente tras la difusión de sus conversaciones privadas con Christian Cueva, en las que el futbolista habría insinuado que entre ambos existió algo más que una simple amistad. Ante esta situación, la cantante no dudó en responder con firmeza y retó a Cueva a mostrar pruebas.

“Donde dice: ‘De la misma manera te voy a desmentir’, con eso él está dando a entender otras cosas, pero que lo haga pues, ¿no? Que lo haga, yo he mostrado mis chats. Si él dice que hay algo más, que lo haga, que lo muestre. No tengo nada que ocultar”, declaró Marisol en una entrevista para el programa 'Amor y fuego'.

Durante su participación en el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la artista también quiso dejar en claro que nunca habló mal del futbolista ni tuvo más que una amistad con él.

“¿Cuándo yo he hablado de él? Es la primera vez que me siento en un programa para hablar de este tema, jamás me he referido a él. Si ustedes buscan, mis canciones son de hace años y son por las cosas que a mí me han pasado en la vida”, agregó la intérprete.