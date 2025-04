Elías Montalvo, quien recientemente ha generado gran expectación del público, dejó un mensaje contundente y misterioso antes de su participación en el popular programa 'El valor de la verdad'. En un breve video, Elías lanzó una advertencia a todos aquellos que temen su presencia, dejando entrever que sus excompañeros de 'Esto es guerra' y la agrupación Los del código tendrían miedo de sus revelaciones. Con su estilo provocador, Montalvo no dudó en afirmar: "Tengan miedo. Mucho miedo".

Elías Montalvo se sentará en el sillón rojo este domingo 6 de abril y promete sorprender a más de uno. Según el avance del programa, dará detalles inéditos sobre su pelea con Mario Hart, la impactante caída de mucha altura que sufrió en 'Esto es guerra', y hasta confesará un "crush" con su excompañero Hugo García. Sin duda, sus revelaciones darán mucho de qué hablar.

Elías Montalvo manda contundente mensaje antes de su participación en 'El valor de la verdad'

Elías Montalvo, quien se sentará en el sillón rojo de 'El valor de la verdad' este 6 de abril, sorprendió con un mensaje impactante a través de un video en redes sociales. Tras el anuncio de su participación, muchos comentaron que no lo conocían, lo que llevó a Montalvo a responder: "Probablemente no me conozcan porque justamente estoy viendo los comentarios que nadie me conoce. Qué pena, se lo pierden".

Además, el exintegrante de 'Esto es guerra' y de la agrupación Los del código lanzó una advertencia directa a aquellos que, según él, temen sus revelaciones. "Mis ex parejas tienen miedo. Mis ex compañeros tienen miedo. Mis ex empleadores tienen miedo. Mi legión de ex amantes tienen miedo. Hacen bien. Tengan miedo. Mucho miedo", aseguró, dejando entrever que los secretos que compartirá este domingo en el programa harán temblar a más de uno.

Elías Montalvo también hizo una referencia a su paso por una "orquesta súper desconocida", aludiendo a su reciente salida de Los del código. Según el exchico reality, la agrupación decidió despedirlo tras anunciarse su participación en 'El valor de la verdad'. "La verdad no sé por qué tanto miedo y preocupación, porque en realidad nadie me conoce", comentó con tono irónico. Esto ha despertado la curiosidad de muchos, quienes esperan escuchar sus revelaciones en el programa de Beto Ortiz.

¿Qué preguntas responderá Elías Montalvo en 'El valor de la verdad'?

El exintegrante de 'Esto es guerra', Elías Montalvo, se prepara para convertirse en el nuevo protagonista de 'El valor de la verdad', donde promete revelar detalles inéditos de su vida personal y profesional. En el avance difundido, se anticipa que el tiktoker y exchico reality responderá preguntas comprometedoras, incluyendo aquellas relacionadas con su pasada confrontación con Mario Hart, excompañero de reality con quien mantuvo una fuerte discusión en vivo, y un crush con el modelo Hugo García.

Algunas de las preguntas que han sido mostradas en los avances incluyen: