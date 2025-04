El esperado regreso de 'El valor de la verdad' sigue dando de qué hablar, y este domingo 6 de abril promete uno de sus episodios más polémicos. En el avance del quinto programa, lanzado el miércoles 2 de abril mediante redes sociales, se confirmó que Elías Montalvo será el nuevo invitado de Beto Ortiz. Durante su participación, el exintegrante de 'Esto es guerra' revelará impactantes momentos de su vida personal y profesional, entre ellos, la aparatosa caída que sufrió en el reality, una pelea a golpes con Mario Hart fuera de cámaras, y una confesión que ha dejado a más de uno sorprendido: su 'crush' es Hugo García.

Aunque esta revelación puede parecer inesperada para algunos, lo cierto es que el músico ya había dejado entrever sus sentimientos en el 2022. Durante una entrevista en el podcast 'En tragos', conducido por Shirley Arica, el también tiktoker confesó abiertamente que el modelo era su amor platónico. “Lo voy a decir por qué yo no tengo pelos en la lengua. Mi crush es peruano y es Hugo García. Me parece guapo”, declaró en aquella ocasión. Ahora, en 'EVDLV', no solo reafirmará esta atracción, sino que hará una sorpresiva aclaración que promete encender la pantalla: “Donde pongo el ojo…”.

Elías Montalvo hablará sobre Hugo García en 'El valor de la verdad'

El avance promocional de este domingo del programa 'El valor de la verdad' ha dejado a más de uno a la expectativa con las revelaciones que dará Elías Montalvo en el 'sillón rojo'. Una de las preguntas más polémicas sería la posible confesión de 'amor' del músico por Hugo García: "¿Es Hugo García tu crush?".

Esta pregunta fue seguida por otra interrogante de Beto Ortiz, conductor del espacio. "¿Te gustan los amores imposibles?", expresó en tono irónico, a lo que Elías Montalvo soltó una frase que dejó sorprendido a más de uno. "Donde pongo el ojo, pongo la bala", dejando a la especulación lo que realmente respondió a los cuestionamientos.

La vez que Elías Montalvo admitió su atracción por Hugo García

Tras su salida definitiva de 'Esto es guerra' al término de la temporada 2021, Elías Montalvo se mantuvo alejado de los reflectores de los realities de competencia. Sin embargo, su paso por el programa aún le habría dejado recuerdos imborrables, especialmente relacionados con algunos de sus excompañeros. En una transmisión en vivo realizada a través de su cuenta de Instagram en 2022, mientras residía en México junto a su entonces pareja, el influencer sorprendió al hablar sin filtros sobre su gusto por Hugo García, a quien se refirió como el más atractivo del programa.

Durante el live, Elías no dudó en compartir que siempre le pareció muy guapo el popular 'Baby Hugo', asegurando incluso que ambos se seguían mutuamente en redes sociales. Pero su admiración no se limitó al físico. También lo elogió por su actitud y comportamiento, destacándolo como alguien educado, caballeroso y ajeno a los escándalos, algo que, según él, lo diferenciaba claramente del resto de los competidores del reality. “Es el único que realmente me llamó la atención”, expresó con total sinceridad.