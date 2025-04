Xiomy Kanashiro publica fuerte video tras supuesta indirecta de Yahaira Plasencia: "Sé la rabia que me tienes"

Las tensiones en el mundo de la farándula peruana se intensificaron luego de que Xiomy Kanashiro, actual pareja de Jefferson Farfán, decidiera enviar un video en sus redes sociales en medio de las supuestas indirectas que Yahaira Plasencia publicó en su cuenta de TikTok tras las comparaciones entre la modelo y la cantante de salsa.

La polémica comenzó cuando Yahaira Plasencia, en una reciente publicación en su cuenta de TikTok, utilizó un audio que contenía la frase: "Yo lo veo a ustedes y me veo yo misma porque son yo, pero copia china". Aunque la salsera no mencionó directamente a nadie, muchos usuarios de las redes sociales interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Xiomy Kanashiro.

¿Cuál es la publicación de Xiomy Kanashiro tras supuesta indirecta de Yahaira Plasencia?

Xiomy Kanashiro publicó un video en sus redes sociales, en colaboración con la cantante Leslie Shaw interpretando la popular canción 'Hay niveles'. Durante la interpretación, la modelo enfatizó algunas de las frases más polémicas de la canción, como: "Hay niveles y tú no puedes. Cuando te metes conmigo siempre pierdes. Hay niveles y tú te la crees, pero mira lo que habla de ti la gente. Hay niveles, tú no aprendes, te conozco y sé la rabia que me tienes".

Este mensaje fue interpretado por muchos como un dardo directo hacia sus detractoras, especialmente hacia Yahaira Plasencia, quien había sido señalada por usuarios de redes sociales como el personaje principal de las indirectas.

La supuesta respuesta de Kiomy Kanashiro surgió después de que Yahaira Plasencia publicara un video en TikTok, que muchos interpretaron como una indirecta hacia la modelo e influencer. Aunque no hizo menciones directas, los seguidores en redes sociales empezaron a especular sobre el verdadero propósito de su mensaje.

Días después, el video fue eliminado, lo que solo aumentó las especulaciones sobre el verdadero mensaje detrás de sus palabras. A pesar de la controversia, Yahaira Plasencia no ha dado declaraciones sobre el asunto ni ha confirmado si la frase iba dirigida a Xiomy Kanashiro, dejando el tema en el aire y alimentando aún más el interés del público.