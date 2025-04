Rodrigo 'Gato' Cuba se ha visto envuelto en una serie de polémicas tras su ruptura con Ale Venturo, la cual fue anunciada el 31 de marzo de 2025. La separación fue antecedida por una entrevista que rápidamente se viralizó, en la que la dueña de La Nevera Fit expresó su desacuerdo con el comportamiento del futbolista hacia su hija Mía, fruto de su relación con Melissa Paredes. El intercambio ha generado una serie de reacciones en redes sociales, que han desatado una ola de comentarios en contra de la relación que ambos mantenían hasta hace poco.

Poco después de la conversación en mención, el futbolista, conocido como 'Gato' Cuba, subió un video a sus redes sociales en el que se muestra acompañado de su hija Mía. En las imágenes, el deportista le dedica un emotivo mensaje de apoyo y cariño, reforzando su promesa de estar siempre a su lado. "Papá siempre estará para recordarte...", se lee en la descripción del clip. Este gesto ha sido interpretado por muchos como una respuesta a las críticas que recibió la influencer tras sus declaraciones públicas sobre la hija del futbolista.

La emotiva promesa de Rodrigo Cuba a su hija tras polémicas palabras de Ale Venturo

En la entrevista que causó gran controversia, Ale Venturo hizo varias declaraciones que no pasaron desapercibidas para los seguidores de la pareja. La rubia empresaria criticó la manera en que Rodrigo Cuba consentía a Mía, la hija que él tuvo con Melissa Paredes, especialmente durante las semanas previas a su separación. La entrevista, en la que la empresaria expresó su incomodidad con ciertos aspectos de la relación, generó diversas reacciones, tanto a favor como en contra de las partes involucradas.

El conflicto llegó a tal punto que las redes sociales comenzaron a especular sobre la posibilidad de que Venturo no aceptara a Mía como parte de su vida, lo cual aumentó la tensión mediática entre la expareja. En este contexto, el 'Gato' Cuba no dudó en mostrar su apoyo a su hija a través de un video en el que, con la pequeña Mía de fondo, le expresa su amor incondicional. "Mi preciosa, pa los días que usted dude me dice que le preste mis ojos, para que se vea como yo lo miro y recuerde lo linda, inteligente y capaz que siempre ha sido", dice el mensaje, que fue acompañado de un emotivo gesto de cariño mientras Mía lo miraba con ternura.

¿'Gato' Cuba y Ale Venturo terminaron?

En las últimas semanas, los rumores sobre un posible distanciamiento entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo comenzaron a cobrar fuerza, especialmente al percatarse los seguidores de la pareja de la falta de interacción entre ambos en redes sociales, algo que antes era común. Ante las crecientes especulaciones, el futbolista peruano decidió romper su silencio y, a través de un emotivo comunicado en su cuenta oficial de Instagram, el 'Gato' Cuba confirmó que su relación con la creadora de contenido había llegado a su fin.

Comunicado de 'Gato' Cuba.

“Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella", expresó Rodrigo Cuba en el inicio de su mensaje. A pesar de esta aclaración, hasta el momento, la dueña de La Nevera Fit no se ha pronunciado al respecto. En lugar de referirse al tema, Venturo optó por compartir una historia en su cuenta de Instagram que no parecía tener relación con lo expuesto por el 'Gato' Cuba.