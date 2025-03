En los últimos días, los rumores de una posible separación entre Ale Venturo y Rodrigo Cuba han cobrado fuerza en redes sociales. La pareja, que solía mostrarse unida y compartir constantemente momentos de su vida en plataformas como TikTok e Instagram, ha dejado de publicar contenido juntos, lo que ha despertado la curiosidad y especulación de sus seguidores. La ausencia de interacción digital entre ambos ha sido interpretada como una señal de distanciamiento, lo que ha generado una ola de comentarios en torno a una posible ruptura sentimental.

Lejos de calmar las especulaciones, el futbolista de la San Martín sorprendió al interactuar con comentarios en redes sociales que critican abiertamente a Ale Venturo. El futbolista le dio 'like' a publicaciones que sugerían que su pareja no estaría mostrando afecto por la hija que tienen con Melissa Paredes, lo cual fue interpretado por muchos como una indirecta o, incluso, una confirmación tácita del conflicto entre ambos.

La reacción de Rodrigo Cuba a comentarios contra Ale Venturo

Rodrigo Cuba llamó la atención de los internautas al darle 'like' a una serie de comentarios críticos hacia Ale Venturo, en medio de los crecientes rumores de separación. Lejos de mantenerse al margen o emitir un comunicado para calmar las aguas, el futbolista reaccionó positivamente a mensajes que lo felicitaban por su rol como padre, mientras cuestionaban la actitud de su pareja respecto a Mía, su hija con Melissa Paredes. Esta inesperada actitud no pasó desapercibida y desató una ola de interpretaciones por parte de sus seguidores.

Rodrigo Cuba.

Entre los comentarios que recibieron la aprobación de Cuba destacan frases como: "Siempre lo dije, usted es un buen padre. Ojalá no me bloquee como la señora Ale" y "Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a Mía. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es. Mejor estás solo, Rodri."

Rodrigo Cuba.

Otros mensajes aludían directamente al presunto favoritismo de Venturo hacia su hija, dejando en segundo plano a la pequeña Mía: "Siempre noté el hate que le lanzaban a Mía haciendo diferencias con la hija de Ale, pero ella jamás eliminaba ese tipo de mensajes y solo contestaba cuando hablaban bien de su hija" o "La hija antes que toda mujer, excelente." Estas interacciones digitales fueron vistas como una posible confirmación del malestar en la relación, generando aún más revuelo en el entorno mediático de la pareja.